Бишкек. 14 марта. Kazakhstan Today - На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев, 13 марта, примерно в 15.00, жители Таджикистана пытались помешать строительству автодороги Ак-Сай - Тамдык. В результате произошел конфликт, пишет 24.kg

Возмущенные граждане Таджикистана хотели помешать проведению дорожно-строительных работ. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Увидев это, население кыргызского села тоже собралось, и между двумя сторонами произошел конфликт, переросший в забрасывание камнями. Пограничникам двух стран удалось локализовать конфликт", - сказал Шаршеев.

Он добавил, что сейчас органы местного самоуправления и правоохранительные органы проводят разъяснительную работу. Обстановка под контролем, однако дорогу Ак-Сай - Тамдык еще не открыли.

В это же день по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Министры отметили необходимость снятия напряжения, важность тесного взаимодействия соответствующих органов двух стран во имя сохранения и укрепления добрососедских отношений двух братских народов", - отмечается в сообщении на сайте МИД КР.

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