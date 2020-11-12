На III Китайском международном импортном ЭКСПО заключены сделки на рекордную сумму

Шанхай. 11 ноября. Kazakhstan Today- На III Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) были заключены сделки на рекордную сумму, превзойдя аналогичные показатели предыдущих двух мероприятий, передает Kazakhstan Today.

В Шанхае завершилось третье CIIE, в ходе которого были заключены соглашения о намерениях покупки в течение года товаров и услуг на общую сумму 72,62 млрд долларов США, что на 2,1% больше по сравнению с итоговыми показателями ЭКСПО прошлого года", - заявил на пресс-конференции заместитель руководителя Бюро CIIE Сунь Чэнхай.

По информации CRI Online , на первой выставке CIIE в 2018 году были подписаны соглашения о намерениях покупки товаров и услуг на общую сумму 57,83 млрд, а в ходе второй выставки CIIE в прошлом году аналогичный показатель составил 71,13 млрд долларов США.

Несмотря на введенные ограничения в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, в этом году выставочная площадь CIIE составила 360 тыс. квадратных метров, что почти на 30 тыс. квадратных метров больше, чем в прошлом году. Около 400 тыс. специальных посетителей со всего мира зарегистрировались для участия в мероприятии", - отметил Сунь Чэнхай.

По его словам, почти 80% предприятий из рейтинга 500 крупнейших компаний мира и лидеров той или иной отрасли, которые участвовали в прошлых двух мероприятиях, в этом году вновь вернулись в Шанхай.

Он также отметил, что на третьей выставке CIIE было представлено до 411 новых продуктов, технологий и услуг.

По данным организаторов, деловые встречи инвесторов и участников выставки в ходе ЭКСПО прошли продуктивно: в онлайн- и оффлайн-сессиях, на которых присутствовали 674 экспонента и 1351 покупатель, было заключено 861 соглашение о намерениях сотрудничества.

Воодушевленные возможностями выставки, сотни предприятий зарегистрировались для участия в IV Китайском международном импортном ЭКСПО, которое состоится в следующем году", - сказал Сунь Чэнхай.

До открытия третьего CIIE почти 100 участников, включая компании Hyundai Motor Group, Shiseido и Michelin, уже подписали с оргкомитетом договор об участии в выставке в ближайшие три года.

Замминистра коммерции КНР, руководитель Бюро CIIE Ван Биннань подчеркнул, что ранняя регистрация является свидетельством "признания CIIE и доверия к китайскому рынку".

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