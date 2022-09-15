На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

БИШКЕК. 14 СЕНТЯБРЯ - На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ГКНБ Кыргызстана, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района пограничный наряд Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей занял боевые позиции на участке госграницы.
Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - приводит сообщение ведомства Telegram-канал Sputnik Кыргызстан.
По состоянию на 09.30 перестрелка периодически возобновлялась.
По информации издания, к настоящему времени перестрелка прекратилась.
Главы Баткенской области (Кыргызстан) Абдикарим Алимбаев и Согдийской области (Таджикистан) Раджаббой Ахмадзода созвонились для урегулирования ситуации. Погранпредставители двух стран проводят переговоры на месте инцидента. По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, пострадавших нет. На других участках кыргызско-таджикской границы ситуация спокойная", - говорится в сообщении.