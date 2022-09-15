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На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

14.09.2022, 10:25 6586
БИШКЕК. 14 СЕНТЯБРЯ - На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ГКНБ Кыргызстана, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района пограничный наряд Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей занял боевые позиции на участке госграницы.
 

Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - приводит сообщение ведомства Telegram-канал Sputnik Кыргызстан.

 
По состоянию на 09.30 перестрелка периодически возобновлялась.
 
По информации издания, к настоящему времени перестрелка прекратилась.
 

Главы Баткенской области (Кыргызстан) Абдикарим Алимбаев и Согдийской области (Таджикистан) Раджаббой Ахмадзода созвонились для урегулирования ситуации. Погранпредставители двух стран проводят переговоры на месте инцидента. По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, пострадавших нет. На других участках кыргызско-таджикской границы ситуация спокойная", - говорится в сообщении.

 

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Армения и Азербайджан договорились о перемирии

15.09.2022, 11:02 2661
ЕРЕВАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Армения и Азербайджан благодаря участию международного сообщества договорились о перемирии с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября. Об этом в эфире телеканала "Общественное телевидение Армении" сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20.00", - цитирует Григоряна ТАСС.

 
Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих. 
 

В 2023 году Иран примет участие в саммите ШОС как член организации

13.09.2022, 21:30 8851
МОСКВА. 13 СЕНТЯБРЯ - Иран на саммите ШОС в Индии в 2023 году будет участвовать в качестве полноправного члена организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Будут подписаны меморандумы об обязательствах Ирана в целях получения членства в объединении. Это означает, что, выполнив эти обязательства, Иран уже на следующем саммите, который пройдет в Индии в 2023 году, будет участвовать в качестве полноправного члена, то есть уже будет не "восьмерка", а "девятка" членов", - цитирует РИА Новости помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

 
Напомним, на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
 

Армения обратится к России и ОДКБ за помощью из-за ситуации на границе с Азербайджаном

13.09.2022, 09:17 11161
ЕРЕВАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Армения обратится к России, ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

 
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается".
 
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
 
Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
 

В США продлили режим ЧП в связи с террористической угрозой

11.09.2022, 18:59 17806
В США продлили режим ЧП в связи с террористической угрозой
Фото: pixabay.com
ВАШИНГТОН. 11 СЕНТЯБРЯ - Президент США Джо Байден продлил еще на один год режим чрезвычайного положения, введенного после террористических атак 11 сентября 2001 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Я продлеваю еще на один год действие в стране чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 сентября 2001 года, в связи с террористической угрозой", - цитирует американского лидера РИА Новости.


Режим ЧП продлен из-за сохранения террористической угрозы, говорится в его письме лидерам палат конгресса, опубликованном в пятницу.

11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, захваченных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, также управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). 

Помимо 19 террористов группировки "Аль-Каида" в результате атак погибло 2977 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека, 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим по числу жертв в истории. 

Ранее сообщалось, что США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" в ходе спецоперации в Афганистане.
 

Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

10.09.2022, 16:01 23776
ЛОНДОН. 10 СЕНТЯБРЯ - Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании на совете престолонаследия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других, сообщает РИА Новости.
 
Процесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание отложили, поскольку о кончине королевы стало известно вечером.
 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.
 

Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС

10.09.2022, 13:27 24776
ПРАГА. 10 СЕНТЯБРЯ - Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы, сообщает РИА Новости.
 

В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - заявил Бек.

 
Министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза. По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
 

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II

09.09.2022, 13:32 30211
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю Карлу III, королевской семье и всем британцам, сообщает Акорда.
 
Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.
 

Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений", - написал глава Казахстана.

 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера, 8 сентября 2022 года, на 97-м году жизни. Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября. В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 

Умерла королева Великобритании Елизавета II

09.09.2022, 08:17 31111
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Фото: pixabay.com
ЛОНДОН. 9 СЕНТЯБРЯ - Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97 году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Королева мирно скончалась в замке Балморал", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

 
Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет ее старший сын Чарльз, принц Уэльский. Он выбрал себе имя Карл III.
 
Карл III будет официально объявлен королем Великобритании сегодня, в пятницу, 9 сентября.
 
В Великобритании объявлен десятидневный траур. 
 
Как сообщалось ранее, новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс. 
 

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