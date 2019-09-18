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Бишкек. 17 сентября. Kazakhstan Today - На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка, передает Kazakhstan Today.

16 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошёл пограничный инцидент с применением оружия, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв из группового оружия кыргызский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области.

По информации ИА "Кабар", в настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы оценивается как относительно стабильная.

По информации ГПС КР, планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана.

Государственную пограничную службу КР будет представлять начальник главного штаба - первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев. Таджикскую делегацию возглавит начальник главного штаба - первый заместитель командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майор Хикматулло Пираков.

По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября 2019 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы, 13 человек - 7 военнослужащих и 6 гражданских лиц Кыргызстана получили ранения различной степени и находятся в больнице города Исфаны. Двое из них остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба ВС КР в медицинские учреждения города Бишкека.

Кроме этого, как ранее сообщала ГПС, погиб военнослужащий отряда специального назначения "Бору" прапорщик Равшан Муминов, 1978 года рождения. У него остались супруга, трое детей и престарелая мать.

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