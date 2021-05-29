На мероприятии по обмену опытом СМИ обсудили коммуникации в средствах массовой информации и социальное развитие в Китае

АЛМАТЫ. 28 МАЯ - На онлайн-мероприятии по обмену опытом СМИ, организованном Китайским Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и порталом "Хуаньцюван", профессор Китайского университета коммуникаций Чжан Яньцю выступила с докладом на тему: "Коммуникация в СМИ и социальное развитие в Китае", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Китай как быстро продвигающаяся в информационную эпоху страна с населением 1,4 миллиарда человек имеет большое разнообразие каналов связи. Следовательно, китайский медиаландшафт является одним из самых богатых в мире. Он характеризуется быстрым переходом от жесткой государственной структуры к новым бизнес-моделям, от традиционной прессы к новым средствам массовой информации и инновационным формам создания новостей, сказала Чжан Яньцю.

Она отметила, что в настоящее время большинство традиционных китайских СМИ, таких как газеты, журналы и информационные агентства, находятся в государственной собственности и широко разбросаны. Но при этом есть явная тенденция к новым бизнес-моделям, в которых участвуют частные инвесторы.

Многие традиционные СМИ сегодня используют веб-платформы и вынуждены бороться с другими конкурентами онлайн-СМИ за внимание китайских пользователей Сети.

В марте 2018 года бывшие CCTV, China Global Television Network, бывшая China Media Group и бывшая China Radio International объединились в единое целое.

CCTV - крупнейшее и самое влиятельное национальное СМИ Китая. Оно имеет около 30% доли аудитории по всей территории страны.

Кроме того, в Китае насчитывается более 2200 газет, все они являются государственными.

В Китае есть два крупных информационных агентства: Синьхуа и Чжунсиньшэ.

Синьхуа" - крупнейшее государственное информационное агентство. Основано в 1931 году, есть пресс-станции во многих странах и провинциях, общение на 8 языках, мультимедиа.

Чжунсиньшэ" - второе по величине информационное агентство. Оно обслуживает в основном зарубежных китайцев и жителей Гонконга, Макао и Тайваня.

Информационное агентство Синьхуа является одним из основных источников новостей в китайских СМИ, публикуемых на английском, французском, испанском, русском, арабском и португальском языках. Информационное агентство Синьхуа имеет более 100 филиалов по всему миру.

xinhuanet.com - "Самый влиятельный сайт в Китае", размещенный информационным агентством Синьхуа". Он освещает новости по всему миру 24 часа в сутки на 7 языках, через мультимедийную форму без перерыва.

В Китае более 3000 радиостанций. Китайское национальное радио - CNR.

В каждой провинции Китая, автономном районе и муниципалитете есть местные радиостанции.

China Radio International (CRI), единственная национальная зарубежная вещательная станция, транслируется во все части мира на 38 иностранных языках. CRI вещает по коротковолновому радио, спутнику и Интернету на английском и многих других языках.

Также существует много AM и FM.

По состоянию на декабрь 2020 года число пользователей Интернета в Китае достигло 989 миллионов, увеличившись на 85,4 миллиона по сравнению с мартом 2020 года, а уровень проникновения Интернета достиг 70,4%. Интернет стал ключевым сектором, который влияет на развитие нашего общества и экономики и меняет образ жизни людей, отметила спикер.

По состоянию на декабрь 2020 года число пользователей онлайн-образования и онлайн-медицины в Китае составлял 342 миллиона и 215 миллионов, что составляет 34,6% и 21,7% интернет-пользователей в целом. В будущем Интернет будет играть важную роль в содействии экономическому подъему, обеспечении социального функционирования и содействии международному противоэпидемическому сотрудничеству.

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