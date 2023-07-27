На платформе в Мексиканском заливе прогремел взрыв

На конференцию собрались свыше 200 ученых и специалистов в области международной коммуникации, представителей китайских и зарубежных СМИ

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Пекин. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) успешно состоялась Международная конференция по распространению и обмену информацией в Интернете "Привет, Шелковый путь", сообщает портал "Хуаньцюван".





На конференцию собрались свыше 200 ученых и специалистов в области международной коммуникации, представителей китайских и зарубежных СМИ и интернет-знаменитостей из более чем 20 стран мира, которые обсудили перспективы сотрудничества Китая и стран вдоль "Пояса и пути" в сфере международной коммуникации.





Руководитель административного отдела газеты "Жэньминь жибао" Чжэн Цзянь в своем выступлении отметил, что в этом году исполняется десять лет инициативе "Пояс и путь", конференция "Привет, Шелковый путь" была проведена в очень подходящий момент. По его словам, для содействия культурным обменам между странами и регионами вдоль "Пояса и пути" требуются усилия с разных сторон.





По мнению директора Кыргызского Национального информационного агентства "Кабар" Медербека Шерметалиева, в рамках "Пояса и пути" открываются перед Центрально-Азиатскими республиками перспектива, и СМИ необходимо широко и доступно донести до граждан цели и задачи стратегического партнерства высокого уровня, установленные между Китаем и странами Центральной Азии.





Член постоянного комитета и начальник отдела пропаганды КПК Синьцзян-Уйгурского АР Вань Цзяньсинь познакомил Синьцзян с гостями, пригласив китайских и иностранных сотрудников СМИ и интернет-знаменитостей посещать автономный район и рассказывать истории о "связи между народами" вдоль "Пояса и пути".





Мэр Карамая Чэнь Кай в свою очередь заявил, что Карамай продолжит расширять открытость внешнему миру и прилагать усилия для строительства "Пояса и пути" и создания сообщества единой судьбы человечества.





Организаторами мероприятия выступили Информационное бюро Народного правительства Синьцзян-Уйгурского АР, Народное правительство города Карамай Синьцзян-Уйгурского АР и новостной портал "Хуаньцюван".