На Соловьева и других российских журналистов готовилось покушение

МОСКВА. 26 АПРЕЛЯ - Президент РФ Владимир Путин в понедельник на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ рассказал о сорванном покушении на убийство известного телеведущего Владимира Соловьева. В ФСБ сообщили, кто и как готовил это преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задание на ликвидацию Владимира Соловьева и других российских журналистов дала Служба безопасности Украины. Исполнители - неонацисты из запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power - "Национал-социализм/Белая сила, власть", сообщает "Российская газета".

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса неонацистов, которые готовили теракты и убийства в Москве по заданию СБУ. Один из задержанных рассказал, что с февраля по март 2022 года присутствовал во время обсуждения на конспиративных квартирах заданий киевских спецслужб. В частности, они должны были поджигать машины с символикой поддержки военной спецоперации - с буквой Z, а также военкоматы.

Также неонацисты обсуждали план физического уничтожения российских журналистов. Среди них - известные всей России ведущий Владимир Соловьев, главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также другие журналисты и политические деятели.

Еще двое задержанных рассказали, что получили задание от СБУ в кратчайшее сроки совершить убийство телеведущего Владимира Соловьева. По плану они должны были взорвать его машину вместе с ним. После этого неонацисты собирались скрыться на Украине. Причем для этого у них уже были заготовлены поддельные паспорта граждан Украины.

На оперативных кадрах показано также огромное количество нацисткой символики - как немецкой, так и украинской, которая была обнаружена у задержанных. Также у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь готовых к применению "коктейлей Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов различного калибра. Всего были задержаны шесть человек.

Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством (...) Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

По данным СК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.