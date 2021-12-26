На Украине вводят экологические штрафы

КИЕВ. 25 ДЕКАБРЯ - Власти Украины утвердили размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ТАСС , размер штрафа за причинение вреда природно-заповедному фонду будет зависеть от степени нанесенного ущерба.

Кабмин постановил, что один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен (2,7 доллара). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более 1 доллара) за цветок, сбор ягод - в 378 гривен (14 долларов) за килограмм, орехов - в 1 154 гривны (почти 43 доллара) за килограмм.

Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен (3 доллара) за одного карася до 12,5 тыс. гривен (более 460 долларов) за гибрид осетровых рыб. Даже за уничтожение жабы-ропухи придется заплатить 130 гривен (почти 5 долларов), озерные жабы дешевле - 14 гривен (0,5 долларов) за одну особь. Раздавленного жука-гноевика оценили в 22 гривны (0,8 долларов), богомола - в 58 гривен (более $1 доллара).

За несанкционированную охоту штрафы более серьезные. За оленя европейского браконьер заплатит 45,6 тыс. гривен (почти 1 700 долларов), за кабана - 30,4 тыс. (более 1,1 тыс. долларов), за бобра - около 8 тыс. (почти 300 долларов), лисицу - 7,2 тыс. (около 270 долларов). Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тыс. (420 долларов) до 50 тыс. гривен (1,85 тыс. долларов) из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (от 93 до 280 долларов).

Огромные штрафы ожидают тех, кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев. За дерево, срубленное в степной зоне, придется платить от 257 гривен до 18,3 тыс. гривен (почти 680 долларов), в зависимости от диаметра ствола. За повреждение растительности возрастом до пяти лет придется платить от 182,3 тыс. до 227,8 тыс. гривен (более 8,4 тыс. долларов) из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 тыс. до 273,4 тыс. гривен (10 тыс. долларов).

Отмечается, что постановление принято с целью обеспечения выполнения полномочий Государственной экологической инспекцией Украины, ее территориальными и межрегиональными органами.

Сообщается, что при этом не указано, относится ли постановление к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Не указано также, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов и трав и охоту.