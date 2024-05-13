12.05.2024, 12:47 15816

Наводнения в Афганистане унесли жизни более 300 человек  

Более двух тысяч домов разрушено
Наводнения в Афганистане унесли жизни более 300 человек
Фото: REUTERS/Sayed Hassib
Кабул. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В результате внезапных наводнений в Афганистане погибли 311 человек, более 2 тысяч домов разрушены.

В Афганистане из-за наводнений в провинции Баглан на северо-востоке страны погибло не менее 311 человек", - пишет издание "Известия" со ссылкой на  Agence France-Presse.



Сообщается, что причинами катаклизма стали проливные дожди.

По данным Международной организации по миграции, более 2 тысяч домов было разрушено.

На северо-востоке страны продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, в большинстве регионов Казахстана из-за паводков был объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Спустя полтора месяца в стране сохраняется сложная паводковая обстановка.

В настоящее время АФМ проверяет расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау. Возбуждено четыре дела по признакам хищения 1 млрд тенге.
 
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Теги:ЖертвыАфганистаннаводнение

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12.05.2024, 11:36 16721

Уроженец Казахстана спас женщину из упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса

Казахстанец сделал массаж сердца пострадавшей
Санкт-Петербург. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уроженец Республики Казахстан Ерхан Аханов рассказал подробности трагедии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге. Казахстанцу удалось спасти одного из пассажиров.

По словам Ерхана Аханова, он взял из багажника своей машины трос и привязал к забору. По нему сначала спустился другой очевидец, а за ним сам Ерхан.

Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс - водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова стал делать массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать", - рассказал казахстанец изданию "Фонтанка", сообщает 24.kz.


Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка. По последним данным, число погибших в аварии возросло до семи человек.
 
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Теги:АвтобусСпасениеСанкт-Петербург
11.05.2024, 13:23 24866

На Земле началась сильнейшая магнитная буря с 2003 года

Метеорологи США впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимума
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5). До этого ученые предупредили о первой за 20 лет магнитной буре уровня G4. Она продлится до конца выходных, сообщает РБК.

Впервые с 2003 года Земли достигла геомагнитная буря максимального уровня (G5), сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Экстремальные условия уровня G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (1.54 11 мая мск). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных", - говорится в сообщении ведомства в X.


В последний раз магнитная буря подобного уровня возникала в 2003 году, тогда она, в частности, вызвала перебои в подаче электроэнергии в Швеции и повредила трансформаторы в Южной Африке, отмечают метеорологи.

В лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН и института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН также повысили оценку магнитной бури до максимума.

В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (экстремально сильная, уровень G5)", - говорится на сайте лаборатории.


Российские ученые отмечают, что в предыдущий раз магнитная буря подобного уровня фиксировалась 11 сентября 2005 года.

До этого ученые оценивали магнитную бурю как очень сильную (уровень G4, предпоследний). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она началась вечером 10 мая. "Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трех солнечных выбросов", - сказано в сообщении на сайте лаборатории в 21.40 мск.

В РАН 8 мая сообщили о сильном выбросе солнечной массы в сторону Земли, которому предшествовала двойная вспышка на Солнце. Ученые предупредили, что солнечные массы подойдут к Земле 11 мая.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) вечером 10 мая зафиксировал по меньшей мере семь выбросов солнечной массы, движущихся к Земле. Источник выброса - большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на тот момент превышал диаметр Земли в 16 раз. Теперь, по данным NOAA, диаметр скопления пятен на Солнце превышает диаметр Земли в 17 раз.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил 10 мая, что "каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит".

Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит. У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями", - сказал он.


Магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.
 
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Теги:Землямагнитная буря
07.05.2024, 15:17 58371

Путин официально вступил в должность президента России

Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России
Путин официально вступил в должность президента России
Фото: kremlin.ru
Москва. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации на шестилетний срок.

Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле принес присягу и официально стал президентом России, сообщает РИА Новости.

Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - сказал Путин, положив руку на специальное издание Основного закона страны.


Это уже пятый срок Путина на посту главы государства, напоминает ТАСС.

Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в Основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году, которые выиграл с рекордным результатом - 87,28% голосов.

Между тем правительство России ушло в отставку. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры государственной думой. Не позднее недельного срока после своего назначения председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, выборы президента РФ в 2024 году прошли с 15 по 17 марта.
 
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Теги:ПрезидентПутинИнаугурация
07.05.2024, 12:57 60051

Израиль начал военную операцию в Рафахе

Жителей района призвали эвакуироваться
Тель-Авив. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль сегодня ночью начал точечную контртеррористическую операцию в восточной части города Рафаха в секторе Газа.

Telegram-канал Армии обороны Израиля сообщает, что операция начата после получения разведывательных данных о том, что контрольно-пропускной пункт Рафах использовался в террористических целях. Наступление проводится с целью уничтожить террористов ХАМАСа и их террористическую инфраструктуру.

Перед операцией ЦАХАЛ призвал жителей восточного района Рафаха временно в расширенный гуманитарный район в Аль-Маваси, где ЦАХАЛ способствовал расширению полевых госпиталей, палаток и увеличению запасов воды, продовольствия и медикаменты. Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться до начала операции", - говорится в сообщении.


Кроме того, Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали", - пишет агентство.


В канцелярии израильского премьера сообщили, что решение о продолжении операции в Рафахе было принято израильскими военными единогласно, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

Напомним, 19 апреля Израиль нанес удар по Ирану. Авиаударам подверглась иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахана.

В декабре прошлого года Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе.
 
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Теги:ВойнаИзраильСектор Газа
03.05.2024, 16:12 97191

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны

Вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня
Пекин. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом "Чанъэ-6".

Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени, в случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны, сообщает РИА Новости.

Согласно плану, обнародованному в пятницу Китайским национальным космическим управлением, вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня.

Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта.


Весте с тем на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
 
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Теги:ЛуназондКитай
03.05.2024, 10:59 101536

На Солнце произошла мощная вспышка

По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно

Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новая мощная вспышка произошла на Солнце, по предварительным данным, велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно. В поле зрения коронографов вещество должно появиться только через час.

"Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.

Сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Таким образом, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.


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Теги:вспышкаСолнце
02.05.2024, 17:15 110406

В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации   

На месте ЧП была оказана помощь 11 детям
В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации
Фото: 24.kg
Бишкек. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Сузакском районе Джалал-Абадской области мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В настоящее время в облбольницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести", - информирует агентство "Кабар" со ссылкой на ведомство.



Подчеркивается, что на месте ЧП была оказана помощь 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим и поручил обеспечить им качественную медпомощь и необходимые медикаменты.

Ранее в одном из российских городов машина сбила мальчика прямо во дворе жилого дома.
 
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Теги:ДТПКыргызстанПострадавшаядети
01.05.2024, 14:10 120056

В Медине из-за сильного дождя затопило улицы   

В результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства
В Медине из-за сильного дождя затопило улицы
Фото: кадр из видео
Медина. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Саудовской Аравии из-за сильного дождя затопило улицы города Медины.

Из-за жаркого и сухого климата там не предусмотрены уличные стоки, поэтому вода стремительно затапливает улицы", - сообщает Telegram-канал 24KZ.



Отмечается, что в результате наводнений пострадали улицы и инфраструктура, были затоплены транспортные средства. Также из-за потопа были мобилизованы службы экстренной помощи.

Ранее на ОАЭ обрушились проливные дожди.
 
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Теги:Саудовская АравияпотопОсадки

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