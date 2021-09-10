Не менее 14 человек погибли при пожаре ковидного стационара в Северной Македонии

СКОПЬЕ. 9 СЕНТЯБРЯ - Жертвами крупного пожара, вспыхнувшего накануне вечером в больнице для пациентов с коронавирусом в северомакедонском городе Тетово на северо-западе страны, стали по меньшей мере 14 человек, еще 20 пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пожар начался в среду, 8 сентября, около 21.00 по местному времени. Огонь тушили около 30 пожарных, было задействовано семь единиц техники.

Как сообщает телеканал "Алсат-М", по последним данным, не меньше 14 человек погибли.

Местные журналисты уточняют, что из неофициального источника известно о 20 пострадавших в результате возгорания. Людей с ожогами и отравлениями угарным газом доставляют в больницу в Скопье, сообщает "Комсомольская правда"

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