10.08.2024, 12:18 8346
Не менее ста человек погибли от израильского удара по школе в Газе
По заявлениям израильских вооруженных сил, в школе располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС
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Газа. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 100 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по школе в городе Газе.
Армия Израиля нанесла удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа, сообщает ТАСС.
По заявлениям израильских вооруженных сил, там располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС.
Армия заявляет, что перед ударом "были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", а атака проводилась с использованием "точных боеприпасов, наблюдения с воздуха и развединформации", информирует RT.
Палестинский журналист Хоссам Шабат сообщил, что на месте удара начался пожар, а несколько человек "оказались в ловушке". По имеющимся данным, в момент утренней молитвы в школе находились 250 человек.
Правительство Газы после этого обвинило Израиль в совершении "геноцида и этнических чисток". По словам главы пресс-службы властей Исмаила аль-Тавабты, удар по школе наносился тремя бомбами массой 907 кг каждая.
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10.08.2024, 11:48 9046
Трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе объявлен в Бразилии
На борту находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур по 61 погибшему при крушении самолета ATR 72 9 августа.
Пассажирский самолет, совершавший внутренний рейс из Каскавелы в Гуарульюс, потерпел крушение около 13.28 по местному времени. На борту было 57 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли.
Как уточняют ВВС страны, самолет не подавал сигнал бедствия перед падением. На кадрах с места крушения, которые публикуют местные СМИ, видно, что самолет упал неподалеку от жилого дома, информирует ТАСС.
09.08.2024, 18:48 14326
Россиянина и казахстанца арестовали в США
Их обвиняют в кибермошенничестве
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Вашингтон. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали в США по обвинению в кибермошенничестве, сообщает ИА Регнум.
Их арестовали во Флориде 6 августа. Первые слушания по делу состоятся 9 августа.
Россиянина и казахстанца подозревают в "сговоре с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа".
По версии американских правоохранительных органов, арестованные причастны к продаже незаконно полученной информации и администрированию платформы для обмена данными.
Согласно документам, имеющимся в прокуратуре, во Флориду Кублицкий и Ходырев приехали в 2022 году. Они запросили убежище. При этом сами вели роскошный образ жизни, не имея официального места работы.
06.08.2024, 13:19 36441
Суд признал поисковую систему Google монополистом
Компания заключала контракты, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на смартфонах, постановил судья, заявив, что Google действовал так, "чтобы сохранить свою монополию"
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Вашингтон. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы "подавить" конкуренцию среди поисковых систем.
Google - монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию", - следует из решения судьи Амита Мехта.
Суд согласился с выводами Минюста США о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство, заключив контракты с Apple и другими производителями смартфонов, обязывающие устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Также судья постановил, что компания поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post и The Wall Street Journal.
Эта победа над Google - историческая победа для американского народа. Ни одна компания, независимо от того, насколько она крупная или влиятельная, не стоит выше закона", - говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.
Президент Alphabet (владеет Google) по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что компания планирует обжаловать это решение. Компания неоднократно заявляла, что пользователи сами выбирают, каким поисковиком пользоваться на своих смартфонах.
В сентябре суд начнет рассматривать еще одно дело против Google из-за ее лидирующего положения на рынке рекламы. Аналогичные иски были поданы против Apple, Amazon и Meta, сообщает издание.
03.08.2024, 13:17 59726
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
Выборы состоятся 5 ноября
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Вашингтон. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
Я рад подтвердить, что вице-президент Харрис получила большинство голосов делегатов съезда и будет номинантом по итогам закрытия голосования в понедельник", - заявил глава нацкомитета партии Джейми Харрисон.
Процедура проходила на специальной платформе партии, фактически в закрытом режиме, поскольку доступа широкой публики к ней не было, о результатах сообщают некоторые американские СМИ, а также глава нацкомитета в соцсети Х.
По тем же данным, Харрис заявила, что на следующей неделе официально примет номинацию.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
02.08.2024, 14:39 67511
Соцсеть Instagram заблокировали в Турции
Паблик недоступен с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров
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Анкара. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Второго августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению совета по информационным технологиям и связи, сообщает РИА Новости.
По данным издания, соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.
Глава управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил соцсеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Алтун назвал действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв действия против платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости".
31.07.2024, 15:30 93881
Гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране: стали известны подробности
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки
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Тегеран. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности гибели главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Исмаил Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране", - информирует rbc.ru со ссылкой на Al Hadath и Al Arabiya.
Уточняется, что трагедия произошла около двух часов ночи по местному времени.
Сообщается, что Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла накануне, 30 июля.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки на Ханию.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели главы политбюро ХАМАС в Тегеране.
31.07.2024, 15:10 97846
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Фото: unsplash.com
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Лондон. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В британском городе Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей в танцевальной студии - их зарезал 17-летний подросток.
Протестующие - праворадикальные активисты из, предположительно, "Английской лиги обороны". Они забросали полицейских стеклянными бутылками и кирпичами при нападении на мечеть. Одному из сотрудников правоохранительных органов сломали нос. Митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ офицеры применили слезоточивый газ", - сообщает rbc.ru со ссылкой на The Guardian.
Полицейские отметили, что в Сети распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.
По подозрению в нападении арестовали 17-летнего юношу, который живет в соседнем с Саутпортом городе Бэнксе. Он с ножом напал на троих детей, о его мотивах по-прежнему ничего неизвестно. Предполагается, что он действовал в одиночку. Погибли девочки девяти, шести и семи лет, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Еще двое взрослых получили тяжелые ранения.
Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда подросток с ножом вошел в помещение и напал на собравшихся.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "по-настоящему ужасным" и поблагодарил сотрудников экстренных служб, оказавших первую помощь.
31.07.2024, 15:04 97491
Президент Кыргызстана запретил вебкам
За деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет
Фото: english.news.cn
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Бишкек. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон с поправками, которые предусматривают ответственность за "организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети".
Согласно закону, за деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает rbc.ru.
В частности, за "организацию и содействие проституции и разврата через интернет в прямом эфире с помощью специальной платформы" устанавливается штраф в размере от 1 до 2 тысяч расчетных показателей или лишение свободы на срок до трех лет.
При этом те же действия, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, будут наказываться штрафом в размере 2-3 тысяч расчетных показателей или заключением на срок до пяти лет.
Кроме того, за деятельность в вебкам-индустрии в составе организованной преступной группы грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В случае если к этому привлекают детей, наказание предусматривает до 15 лет заключения. Также сообщается, что моделей вебкам-студий будут штрафовать на 10 тысяч сомов.
Ранее в РК организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями.
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