Новая магнитная буря началась на Земле

МОСКВА. 3 ФЕВРАЛЯ - Российские астрономы зафиксировали новую вспышку на Солнце, которая приведет к магнитной буре слабого уровня G1 на Земле, передает KAZAKHSTAN TODAY/
Вспышка продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли", - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
В лаборатории сообщили, нынешний январь стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. На Солнце наблюдается повышенная активность: специалисты отмечают сразу несколько крупных областей с солнечными пятнами. При этом звезда находится на ранней стадии цикла и пик ее активности ожидается лишь в середине 2023 года.
Ученые отметили, что всего в классификации магнитных бурь пять уровней: от G1 до G5.
Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные вызывают сбои в коротковолновой связи и навигационных системах, а также скачки напряжения в промышленных сетях.
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Власти США признали, что при проведении операции по ликвидации главаря ИГ погибли дети
04.02.2022, 09:05 1496
ВАШИНГТОН. 4 ФЕВРАЛЯ - Администрация США признала, что во время операции на северо-западе Сирии по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С такими заявлениями выступили в четверг представители администрации США высокого ранга на спецбрифинге, сообщает ТАСС.
Как уточнили американские представители, главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши привел в действие взрывное устройство. По словам представителя администрации США, прогремел "мощный взрыв, при котором погиб он (главарь ИГ) и еще несколько человек, включая его жену и детей". Власти США не знают, о каком именно количествве погибших идет речь.
На брифинге сообщили, что в доме, где находился главарь ИГ, был и один из его соратников. Он и его жена были убиты. "Вместе с ними в комнате также могли быть дети. Я не знаю, сколько именно", - отметил сотрудник администрации. По словам американского представителя, "восемь детей были благополучно вывезены с места".
По его словам, "террористы ИГ продемонстрировали свою бесчеловечность". "Все жертвы на месте (проведения операции) имели место именно из-за их действий", - уточнили на брифинге.
По данным агентства Associated Press, при проведении операции были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.
ВАШИНГТОН. 3 ФЕВРАЛЯ - Президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали главу террористической организации ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Все американцы благополучно вернулись с операции.", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Кроме того, в Twitter Белого дома опубликована фотография, на которой изображены президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности. В подписи к фотографии говорится, что они наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.
Официально прекращены полномочия президента Армении
01.02.2022, 13:48 13606
Фото: instagram/president_armensarkissian
ЕРЕВАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Официально прекращены полномочия президента Армении Армена Саркисяна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на протокол, текст которого размещен на сайте парламента.
23 января Саркисян заявил о своей отставке. Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. 24 января глава парламента Ален Симонян сообщил, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо не отзывает свою отставку, составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.
Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее, чем через 25, и не позднее, чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.
В пресс-службе национального собрания сообщили, что до вступления в должность нового президента исполнять обязанности председателя парламента будет вице-спикер Акоп Аршакян.
Новый год Тигра по лунному календарю
31.01.2022, 21:22 17681
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - 1 февраля, в день второго Новолуния после Дня зимнего солнцестояния, согласно древней китайской традиции, наступает Новый восточный год Черного водяного Тигра. Продлится он до 21 января 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Черный Водяной Тигр - символ перемен, непостоянства и целеустремленности.
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 - года, в которые родились люди под знаком Тигра по Восточному календарю. В целом, год Тигра - это время великих перемен и продвижения вперед, особенно в области научных исследований. Однако, следует опасаться проявления беспокойства и нетерпения, а также несчастных случаев и всплесков гнева.
Официальные выходные по случаю Нового года в Китае в 2022-м продлятся с 31 января по 6 февраля.
В Ташкенте мать бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем (ВИДЕО)
31.01.2022, 15:53 19556
Фото: instagram/tashkent_zoo
ТАШКЕНТ. 31 ЯНВАРЯ - В зоопарке Ташкента в пятницу, 28 января, молодая женщина сбросила в вольер с бурым медведем свою трехлетнюю дочь. К счастью, ребенок остался жив, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео инцидента распространилось в соцсетях.
По информации администрации зоопарка, женщина сбросила ребенка на глазах у публики. Посетители и сотрудники попытались помешать ей, но не успели. Ребенок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Животное медленно спустилось в ров, подошло к девочке, понюхало ее и отошло, пишут "Известия".
Специалисты зоопарка быстро среагировали и стали заманивать медведя во внутреннее помещение, куда он безотказно вошел. Ребенка после извлечения из вольера осмотрел медик: девочка пострадала только от падения, серьезных травм у нее не было обнаружено.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
В администрации зоопарка заверили, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.
Позднее СМИ сообщили, что у девочки при обследовании диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Как пишет портал Uznews.uz, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии".
По данным Министерства по поддержке махалли и семьи, женщина, бросившая ребенка медведю, находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней. В данное время она проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу. Раньше женщина преподавала в одном из столичных вузов. В прошлом году ей предоставлялись юридические консультации по вопросам жилья и развода. Детям дважды была оказана спонсорская помощь.
В настоящее время следствие продолжается. Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Леонид Куравлев ушел из жизни
30.01.2022, 15:23 24761
Фото: кадр из фильма
МОСКВА. 30 ЯНВАРЯ - Российский актер Леонид Куравлев ушел из жизни, ему было 85 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России, Куравлева не стало после болезни. В начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке. Его сын Василий сообщал, что актеру сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, тогда врачи стали лечить его от пневмонии. Спустя две недели пневмонию у артиста вылечили, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.
Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 году в Москве в семье Вячеслава Яковлевича (1909-1979) и Валентины Дмитриевны (1916-1993) Куравлевых. Его отец работал слесарем на авиационном заводе, мать была парикмахером.
В 1953 году после неудачной попытки поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова) устроился на работу в артель "Оптик" Мосгорхимпромсоюза.
В 1955 году поступил на актерское отделение ВГИКа, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. Окончил вуз в 1960 году.
В 1960-1992 годах Леонид Куравлев входил в труппу Театра-студии киноактера (ныне - Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
Будучи студентом, в 1958 году дебютировал в кино, исполнив роль солдата-сапера в фильме - курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере Куравлева стала приключенческая лента Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960), в которой он сыграл матроса.
Среди его наиболее известных киноработ: шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).
Также он снимался в фильмах: "Когда деревья были большими" (1961, Лев Кулиджанов), "Ваш сын и брат" (1965, Василий Шукшин), "Начало" (1970, Глеб Панфилов), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" по мотивам романа Даниэля Дефо (1972, Станислав Говорухин), "Ты - мне, я - тебе!" (1976, Александр Серый), "Ищите женщину" (1982, Алла Сурикова), "ТАСС уполномочен заявить..." по роману Юлиана Семенова (1984, Владимир Фокин), "Опасно для жизни!" (1985, Леонид Гайдай), "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов), "Турецкий гамбит" по роману Бориса Акунина (2005, Джаник Файзиев).
Последняя роль - отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" (2015, Александр Андраникян). В общей сложности Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.
Являлся членом Союза кинематографистов РФ.
Народный артист РСФСР (1977).
Леонид Куравлев был награжден орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).
Удостоен специального приза "За творческий вклад в российский кинематограф" на кинофестивале "Виват, кино России!" (1999, Санкт-Петербург).
Был женат на Нине Васильевне Куравлевой (1939-2012). Дочь Екатерина (род. 1962) - психотерапевт. Сын Василий (род. 1978) - кандидат экономических наук, преподаватель.
Жизни и карьере актера посвящены документальные фильмы "Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (2013, режиссер Максим Володин), "Леонид Куравлев. Афоня и другие" (2016, Георгий Ананов) и "Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!" (2016, Илья Ульянов), а также книга "Леонид Куравлев и его режиссеры" (1989, автор Лев Рыбак).
В 2010 году в Ярославле была установлена скульптура героя Леонида Куравлева - сантехника Афони из одноименного фильма.
Конфликт на таджикско-кыргызской границе: погибли двое граждан Таджикистана
28.01.2022, 14:26 33286
ДУШАНБЕ. 28 ЯНВАРЯ - В ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое граждан Таджикистана, 10 человек получили ранения, сообщает пресс-центр пограничных войск государственного комитета национальной безопасности республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным госкомитета, житель приграничного села погиб от мины, выпущенной кыргызскими военнослужащими в его двор. Также погиб при спасении местных жителей во время обстрела водитель скорой помощи, сообщает ТАСС.
В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения", - уточняет ведомство.
Представители компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана провели встречу на территории северного таджикского города Исфара в Согдийской области, стороны изучают причины произошедшего на границе двух республик конфликта.
В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня.
Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
28.01.2022, 08:45 34471
Фото: 24.kg
БИШКЕК. 28 ЯНВАРЯ - Кыргызстан и Таджикистан по итогам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничной службы КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам переговоров (…) достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана; о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.
По его словам, в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.
В четверг вечером стало известно о начале перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым. В ходе бесед председатель ОДКБ призвал стороны к немедленному прекращению огня на границе, сообщает Sputnik.
Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено", - прокомментировал ситуацию Зась.
Он подчеркнул, что возникший на таджикско-кыргызской границе конфликт нужно решить исключительно за столом переговоров мирным путем.
Генсек отметил, что ОДКБ готова оказать Таджикистану и Кыргызстану необходимую помощь в разрешении конфликта.
В чем суть конфликта - версия Кыргызстана
По данным Погранслужбы КР, примерно в 17.50 в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженых камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, перекрыв автотрассу Баткен - Исфана. Их сопровождали таджикистанские пограничники. По итогам встречи пограничных представителей двух республик автотрасса была открыта для движения. Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы, в местности Чыр-Добо, открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана, применив минометы и гранатометы, пишет Sputnik.
Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Торт-Кочо.
Что произошло на границе - версия Таджикистана
По данным ГКНБ Таджикистана, 27 января, примерно в 17.20 по местному времени группа неустановленных граждан Кыргызстана в количестве пятидесяти человек из числа жителей поселения Аксай Баткенской области, на мосту в районе населенного пункта Ходжаи Аъло принудительно остановила автомашину гражданина Таджикистана.
В ведомстве уточнили, что мужчина перевозил песок, двигась по территории Таджикистана из населенного пункта Ходжаи Аъло в поселок Сомониён Исфаринского района.
Сообщается, что с целью пресечения подобных неправомерных действий была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти Баткенской области и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области. Однако, как уточняют в ГКНБ, кыргызская сторона не прибыла на встречу.
Вместо этого примерно в 18.10 по местному времени со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), был открыт огонь из стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана", - говорится в заявлении ГКНБ.