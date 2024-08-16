14.08.2024, 16:52 6351
Новая мощная вспышка произошла на Солнце
Факт выброса массы пока подтвердить не удалось
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце произошла новая мощная вспышка - на стороне, обращенной к Земле, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
На Солнце новая вспышка X уровня - точно на линии Солнце - Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09.40 по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1", - рассказал ученный изданию РИА Новости.
Специалист пояснил, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца - это довольно необычно для нынешнего солнечного цикла, в котором почти вся активность сосредоточена к югу от экватора.
Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце - Земля (отклонение всего два градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", - добавил Богачев.
Но факт выброса массы, по его словам, пока подтвердить не удалось. За короткий срок солнечное вещество не успевает удалиться от звезды настолько, чтобы его можно было заметить в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение одного-двух часов, уточнил собеседник агентства.
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11.08.2024, 20:42 20841
Экс-премьер Бангладеш обвинила США в причастности к своей отставке
Причиной ее отставки стало то, что в она отказалась предоставить Штатам подконтрольный республике остров
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Дакка. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, бежавшая из страны на фоне массовых протестов, заявила, что к ее отставке с поста причастны Соединенные Штаты, сообщает РБК со ссылкой на газету The Economic Times.
По мнению экс-премьера, причиной ее отставки стало то, что в прошлом она отказалась предоставить Соединенным Штатам подконтрольный республике остров Святого Мартина в Бенгальском заливе для строительства военной базы.
Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом", - привел слова экс-премьера человек из ее окружения.
Шейх Хасина отметила, что добровольно ушла в отставку, чтобы избежать насилия и множества жертв.
Я умоляю народ моей страны: "Пожалуйста, не поддавайтесь манипуляциям радикалов", - добавила она.
Остров Святого Мартина - небольшой остров площадью около 8 кв. км в восточной части Бенгальского залива. Расположен примерно в 9 км от побережья Бангладеш.
Индийский портал Firstpost ранее писал, что США предлагали республике взять у нее в аренду остров Святого Мартина для строительства американской военно-воздушной и морской базы. Также, по данным издания, Вашингтон предлагал стране вступить в Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, включающий США, Индию, Японию и Австралию).
В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.
10.08.2024, 12:18 31806
Не менее ста человек погибли от израильского удара по школе в Газе
По заявлениям израильских вооруженных сил, в школе располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС
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Газа. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 100 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по школе в городе Газе.
Армия Израиля нанесла удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа, сообщает ТАСС.
По заявлениям израильских вооруженных сил, там располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС.
Армия заявляет, что перед ударом "были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", а атака проводилась с использованием "точных боеприпасов, наблюдения с воздуха и развединформации", информирует RT.
Палестинский журналист Хоссам Шабат сообщил, что на месте удара начался пожар, а несколько человек "оказались в ловушке". По имеющимся данным, в момент утренней молитвы в школе находились 250 человек.
Правительство Газы после этого обвинило Израиль в совершении "геноцида и этнических чисток". По словам главы пресс-службы властей Исмаила аль-Тавабты, удар по школе наносился тремя бомбами массой 907 кг каждая.
10.08.2024, 11:48 32506
Трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе объявлен в Бразилии
На борту находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур по 61 погибшему при крушении самолета ATR 72 9 августа.
Пассажирский самолет, совершавший внутренний рейс из Каскавелы в Гуарульюс, потерпел крушение около 13.28 по местному времени. На борту было 57 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли.
Как уточняют ВВС страны, самолет не подавал сигнал бедствия перед падением. На кадрах с места крушения, которые публикуют местные СМИ, видно, что самолет упал неподалеку от жилого дома, информирует ТАСС.
09.08.2024, 18:48 37786
Россиянина и казахстанца арестовали в США
Их обвиняют в кибермошенничестве
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Вашингтон. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали в США по обвинению в кибермошенничестве, сообщает ИА Регнум.
Их арестовали во Флориде 6 августа. Первые слушания по делу состоятся 9 августа.
Россиянина и казахстанца подозревают в "сговоре с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа".
По версии американских правоохранительных органов, арестованные причастны к продаже незаконно полученной информации и администрированию платформы для обмена данными.
Согласно документам, имеющимся в прокуратуре, во Флориду Кублицкий и Ходырев приехали в 2022 году. Они запросили убежище. При этом сами вели роскошный образ жизни, не имея официального места работы.
06.08.2024, 13:19 59901
Суд признал поисковую систему Google монополистом
Компания заключала контракты, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на смартфонах, постановил судья, заявив, что Google действовал так, "чтобы сохранить свою монополию"
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Вашингтон. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы "подавить" конкуренцию среди поисковых систем.
Google - монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию", - следует из решения судьи Амита Мехта.
Суд согласился с выводами Минюста США о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство, заключив контракты с Apple и другими производителями смартфонов, обязывающие устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Также судья постановил, что компания поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post и The Wall Street Journal.
Эта победа над Google - историческая победа для американского народа. Ни одна компания, независимо от того, насколько она крупная или влиятельная, не стоит выше закона", - говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.
Президент Alphabet (владеет Google) по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что компания планирует обжаловать это решение. Компания неоднократно заявляла, что пользователи сами выбирают, каким поисковиком пользоваться на своих смартфонах.
В сентябре суд начнет рассматривать еще одно дело против Google из-за ее лидирующего положения на рынке рекламы. Аналогичные иски были поданы против Apple, Amazon и Meta, сообщает издание.
03.08.2024, 13:17 83186
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
Выборы состоятся 5 ноября
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Вашингтон. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
Я рад подтвердить, что вице-президент Харрис получила большинство голосов делегатов съезда и будет номинантом по итогам закрытия голосования в понедельник", - заявил глава нацкомитета партии Джейми Харрисон.
Процедура проходила на специальной платформе партии, фактически в закрытом режиме, поскольку доступа широкой публики к ней не было, о результатах сообщают некоторые американские СМИ, а также глава нацкомитета в соцсети Х.
По тем же данным, Харрис заявила, что на следующей неделе официально примет номинацию.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
02.08.2024, 14:39 90971
Соцсеть Instagram заблокировали в Турции
Паблик недоступен с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров
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Анкара. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Второго августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению совета по информационным технологиям и связи, сообщает РИА Новости.
По данным издания, соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.
Глава управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил соцсеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Алтун назвал действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв действия против платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости".
31.07.2024, 15:30 115351
Гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране: стали известны подробности
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки
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Тегеран. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности гибели главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Исмаил Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране", - информирует rbc.ru со ссылкой на Al Hadath и Al Arabiya.
Уточняется, что трагедия произошла около двух часов ночи по местному времени.
Сообщается, что Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла накануне, 30 июля.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки на Ханию.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели главы политбюро ХАМАС в Тегеране.
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