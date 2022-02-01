Новый год Тигра по лунному календарю

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - 1 февраля, в день второго Новолуния после Дня зимнего солнцестояния, согласно древней китайской традиции, наступает Новый восточный год Черного водяного Тигра. Продлится он до 21 января 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Черный Водяной Тигр - символ перемен, непостоянства и целеустремленности.
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 - года, в которые родились люди под знаком Тигра по Восточному календарю. В целом, год Тигра - это время великих перемен и продвижения вперед, особенно в области научных исследований. Однако, следует опасаться проявления беспокойства и нетерпения, а также несчастных случаев и всплесков гнева.
Официальные выходные по случаю Нового года в Китае в 2022-м продлятся с 31 января по 6 февраля.
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В Ташкенте мать бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем
31.01.2022, 15:53 3726
Фото: instagram/tashkent_zoo
ТАШКЕНТ. 31 ЯНВАРЯ - В зоопарке Ташкента в пятницу, 28 января, молодая женщина сбросила в вольер с бурым медведем свою трехлетнюю дочь. К счастью, ребенок остался жив, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео инцидента распространилось в соцсетях.
По информации администрации зоопарка, женщина сбросила ребенка на глазах у публики. Посетители и сотрудники попытались помешать ей, но не успели. Ребенок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Животное медленно спустилось в ров, подошло к девочке, понюхало ее и отошло, пишут "Известия".
Специалисты зоопарка быстро среагировали и стали заманивать медведя во внутреннее помещение, куда он безотказно вошел. Ребенка после извлечения из вольера осмотрел медик: девочка пострадала только от падения, серьезных травм у нее не было обнаружено.
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В администрации зоопарка заверили, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.
Позднее СМИ сообщили, что у девочки при обследовании диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Как пишет портал Uznews.uz, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии".
По данным Министерства по поддержке махалли и семьи, женщина, бросившая ребенка медведю, находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней. В данное время она проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу. Раньше женщина преподавала в одном из столичных вузов. В прошлом году ей предоставлялись юридические консультации по вопросам жилья и развода. Детям дважды была оказана спонсорская помощь.
В настоящее время следствие продолжается. Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Леонид Куравлев ушел из жизни
30.01.2022, 15:23 8931
Фото: кадр из фильма
МОСКВА. 30 ЯНВАРЯ - Российский актер Леонид Куравлев ушел из жизни, ему было 85 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России, Куравлева не стало после болезни. В начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке. Его сын Василий сообщал, что актеру сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, тогда врачи стали лечить его от пневмонии. Спустя две недели пневмонию у артиста вылечили, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.
Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 году в Москве в семье Вячеслава Яковлевича (1909-1979) и Валентины Дмитриевны (1916-1993) Куравлевых. Его отец работал слесарем на авиационном заводе, мать была парикмахером.
В 1953 году после неудачной попытки поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова) устроился на работу в артель "Оптик" Мосгорхимпромсоюза.
В 1955 году поступил на актерское отделение ВГИКа, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. Окончил вуз в 1960 году.
В 1960-1992 годах Леонид Куравлев входил в труппу Театра-студии киноактера (ныне - Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
Будучи студентом, в 1958 году дебютировал в кино, исполнив роль солдата-сапера в фильме - курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере Куравлева стала приключенческая лента Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960), в которой он сыграл матроса.
Среди его наиболее известных киноработ: шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).
Также он снимался в фильмах: "Когда деревья были большими" (1961, Лев Кулиджанов), "Ваш сын и брат" (1965, Василий Шукшин), "Начало" (1970, Глеб Панфилов), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" по мотивам романа Даниэля Дефо (1972, Станислав Говорухин), "Ты - мне, я - тебе!" (1976, Александр Серый), "Ищите женщину" (1982, Алла Сурикова), "ТАСС уполномочен заявить..." по роману Юлиана Семенова (1984, Владимир Фокин), "Опасно для жизни!" (1985, Леонид Гайдай), "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов), "Турецкий гамбит" по роману Бориса Акунина (2005, Джаник Файзиев).
Последняя роль - отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" (2015, Александр Андраникян). В общей сложности Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.
Являлся членом Союза кинематографистов РФ.
Народный артист РСФСР (1977).
Леонид Куравлев был награжден орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).
Удостоен специального приза "За творческий вклад в российский кинематограф" на кинофестивале "Виват, кино России!" (1999, Санкт-Петербург).
Был женат на Нине Васильевне Куравлевой (1939-2012). Дочь Екатерина (род. 1962) - психотерапевт. Сын Василий (род. 1978) - кандидат экономических наук, преподаватель.
Жизни и карьере актера посвящены документальные фильмы "Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (2013, режиссер Максим Володин), "Леонид Куравлев. Афоня и другие" (2016, Георгий Ананов) и "Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!" (2016, Илья Ульянов), а также книга "Леонид Куравлев и его режиссеры" (1989, автор Лев Рыбак).
В 2010 году в Ярославле была установлена скульптура героя Леонида Куравлева - сантехника Афони из одноименного фильма.
Конфликт на таджикско-кыргызской границе: погибли двое граждан Таджикистана
28.01.2022, 14:26 17456
ДУШАНБЕ. 28 ЯНВАРЯ - В ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое граждан Таджикистана, 10 человек получили ранения, сообщает пресс-центр пограничных войск государственного комитета национальной безопасности республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным госкомитета, житель приграничного села погиб от мины, выпущенной кыргызскими военнослужащими в его двор. Также погиб при спасении местных жителей во время обстрела водитель скорой помощи, сообщает ТАСС.
В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения", - уточняет ведомство.
Представители компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана провели встречу на территории северного таджикского города Исфара в Согдийской области, стороны изучают причины произошедшего на границе двух республик конфликта.
В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня.
Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
28.01.2022, 08:45 19021
Фото: 24.kg
БИШКЕК. 28 ЯНВАРЯ - Кыргызстан и Таджикистан по итогам переговоров представителей двух стран договорились о полном прекращении огня на границе, сообщили в пресс-центре пограничной службы КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам переговоров (…) достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана; о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.
По его словам, в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.
В четверг вечером стало известно о начале перестрелки между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым. В ходе бесед председатель ОДКБ призвал стороны к немедленному прекращению огня на границе, сообщает Sputnik.
Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено", - прокомментировал ситуацию Зась.
Он подчеркнул, что возникший на таджикско-кыргызской границе конфликт нужно решить исключительно за столом переговоров мирным путем.
Генсек отметил, что ОДКБ готова оказать Таджикистану и Кыргызстану необходимую помощь в разрешении конфликта.
В чем суть конфликта - версия Кыргызстана
По данным Погранслужбы КР, примерно в 17.50 в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженых камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, перекрыв автотрассу Баткен - Исфана. Их сопровождали таджикистанские пограничники. По итогам встречи пограничных представителей двух республик автотрасса была открыта для движения. Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы, в местности Чыр-Добо, открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана, применив минометы и гранатометы, пишет Sputnik.
Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Торт-Кочо.
Что произошло на границе - версия Таджикистана
По данным ГКНБ Таджикистана, 27 января, примерно в 17.20 по местному времени группа неустановленных граждан Кыргызстана в количестве пятидесяти человек из числа жителей поселения Аксай Баткенской области, на мосту в районе населенного пункта Ходжаи Аъло принудительно остановила автомашину гражданина Таджикистана.
В ведомстве уточнили, что мужчина перевозил песок, двигась по территории Таджикистана из населенного пункта Ходжаи Аъло в поселок Сомониён Исфаринского района.
Сообщается, что с целью пресечения подобных неправомерных действий была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти Баткенской области и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области. Однако, как уточняют в ГКНБ, кыргызская сторона не прибыла на встречу.
Вместо этого примерно в 18.10 по местному времени со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), был открыт огонь из стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана", - говорится в заявлении ГКНБ.
Обсуждены перспективы сотрудничества Ирана с исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом
27.01.2022, 12:10 23116
ТАШКЕНТ. 27 ЯНВАРЯ - В Исполнительном комитете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча директора исполкома Руслана Мирзаева с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Узбекистан Хамидом Наиерабади, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по интересующим вопросам сотрудничества Ирана с Шанхайской организацией сотрудничества.
Подробно обсуждены процедурные вопросы вступления Ирана в организацию и в этой связи возможные перспективы сотрудничества с исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом", - сообщили в пресс-службе РАТС ШОС.
В России Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы насильников детей
26.01.2022, 18:03 25921
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 26 ЯНВАРЯ - В России Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы рецидивистов-насильников детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает РИА "Новости", документ ушел на подпись к президенту.
Пожизненное лишение свободы будет распространяться на:
детских насильников-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 (Изнасилование) и 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК России появятся соответствующие поправки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты.
В Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19
24.01.2022, 18:46 33046
МОСКВА. 24 ЯНВАРЯ - В Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19 препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В регион поставили более 3 тысяч компонентов вакцины... для юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинацию подростков проводят в поликлиниках и школах Кубани", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что прививку будут делать только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшие школьники в возрасте от 15 до 17 лет смогут самостоятельно оформить согласие.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане - СМИ
23.01.2022, 12:50 41386
МОСКВА. 23 ЯНВАРЯ - Полиция Москвы задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского актрисы Марины Коташенко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации "Известий", речь идет о 25-летнем гражданине Таджикистана. Известно, что всего нападавших было трое. Один из них успел скрыться в Казахстане, личность второго пока не установлена. О задержанном известно, что он работал на рынке.
Кроме того, по предварительным данным, версия о том, что Коташенко сама могла подстроить нападение, не подтвердилась. Предположительно, после того, как девушка довезла злоумышленников до села Апрелевка, нападавшие вернули ей пять млн рублей.
Об ограблении Коташенко стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 "Украина". Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей. После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.
В МВД России сообщили, что по факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой".
Актриса Марина Коташенко - вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года, а после перенесенного COVID-19 осенью 2021 года Градский написал завещание и оформил отношения с актрисой.