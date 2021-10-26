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ОДКБ выводит войска и технику с учений на таджикско-афганской границе

25.10.2021, 15:36 39124
ДУШАНБЕ. 25 ОКТЯБРЯ - Военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Военнослужащие вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, задействованные в совместном учении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начали возвращение в пункты постоянной дислокации с полигонов Харбмайдон и Момирак", - сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

 
В переброске войск и военной техники задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты воздушно-космических сил.
 
На двух полигонах в Таджикистане, недалеко от границы с Афганистаном, с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - маневры разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.
 
В маневрах приняли участие более четырех тысяч военнослужащих стран ОДКБ и более 500 единиц техники. Основу российского контингента на учениях составили подразделения российской военной базы в Таджикистане.
 
На учениях отработана совместная операция по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства ОДКБ боевиков международных террористических организаций.
 
Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
 
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
 
В ноябре в Таджикистане запланировано еще одно тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. 
 

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В Китае начнут прививать детей от COVID-19 с трехлетнего возраста

26.10.2021, 14:06 9829
В Китае начнут прививать детей от COVID-19 с трехлетнего возраста
Фото: pixabay
ПЕКИН. 26 ОКТЯБРЯ - В пяти провинциях Китая от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает агентство Associated Press, местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут. Возраст выбран из соображений того, что с трех лет детей в стране начинают отправлять в детские сады. Прививать детей с трех до семнадцати лет будут одобренными в КНР вакцинами Sinopharm Пекинского института биологических продуктов и Sinovac. Они предназначены для вакцинации в том числе и малышей.
 
На данный момент в КНР привили 76% населения. Власти придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу. По данным Национальной комиссии здравоохранения, за сутки в стране выявили 35 новых случаев COVID-19.
 
Летом в Китае начали прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет и старше. В сентябре сообщалось, что вакцину получили более миллиарда человек, проживающих в стране.
 

Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран

24.10.2021, 12:01 110944
Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран
Фото: Engin Akyurt: Pexels
СТАМБУЛ. 24 ОКТЯБРЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поручил МИДу объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в тюрьме уже несколько лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я поручил нашему министру иностранных дел объявить десять этих послов персонами нон грата как можно скорее", - цитирует президента издание Daily Sabah. 

 
Он также подчеркнул, что главы дипмиссий должны "либо понять Турцию, либо покинуть страну".
 
Кавала занимался издательским бизнесом и вел общественную деятельность, в том числе участвовал в учреждении нескольких некоммерческих организаций по правам человека и поддержке культурных проектов. В частности, 64-летний бизнесмен был одним из основателей сети организаций по предоставлению грантов Open Society Foundation, которую основал предприниматель Джордж Сорос.
 
В ноябре 2017 года Кавалу арестовали по делам, связанным с протестами против реконструкции парка Гези в Стамбуле в 2013 году, а также с попыткой госпереворота в 2016 году. С тех пор он находится в тюрьме. В 2020 году с него сняли обвинения, относящиеся к протестам 2013 года, однако позже решение было отменено и дело снова объединили с производством по поводу попытки переворота, пишет РБК.
 
Европейский суд по правам человека в 2019 году потребовал освободить Кавалу, сочтя, что у суда недостаточно доказательств для того, чтобы подтвердить обвинения. В ЕСПЧ также пришли к выводу, что арест бизнесмена был проведен с целью заставить его замолчать.
 
В понедельник, 18 октября, посольства десяти стран в Турции (США, Норвегии, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Швеции) составили открытое обращение к турецким властям, потребовав немедленно освободить Кавалу.
 

Продолжающиеся задержки в судебном процессе, в том числе путем объединения различных дел и создания новых после предыдущего оправдательного приговора, бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции", - говорится в совместном заявлении.

 
После этого послов участвовавших стран вызвали в МИД Турции.
 
Эрдоган, в свою очередь, назвал заявление послов "безответственным" и потребовал от них не учить Анкару. Представитель МИД Турции напомнил, что обязанность послов - не вмешиваться во внутренние дела страны, где они служат.
 

В Узбекистане проходят выборы президента

24.10.2021, 10:52 112996
В Узбекистане проходят выборы президента
Фото: gazeta.uz
ТАШКЕНТ. 24 ОКТЯБРЯ - В Узбекистане стартовали выборы президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
24 октября, с 08.00 по 20.00, проходят выборы президента Узбекистана. Они (не считая непрямые президентские выборы 1990 года в Узбекской ССР) станут шестыми по счету прямыми президентскими выборами в истории страны. 
 
Все пять политических партий, официально действующих в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиёева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.
 
Согласно Избирательному кодексу страны, наблюдатели от политических партий вправе присутствовать на избирательном участке, наблюдать за ходом подготовительной работы, за размещением кабин или комнат для тайного голосования и опечатыванием избирательных урн, за регистрацией граждан и выдачей им избирательных бюллетеней.
 
Согласно законодательству, предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается. Агитационный период прекращается в 00.01 23 октября, и наступает "день тишины". С этого момента и до окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации.
 
Представитель пресс-службы ЦИК отметил, что кандидаты в президенты были обеспечены равными условиями проведения предвыборной агитации, осуществляемой через средства массовой информации с использованием возможностей СМИ. Как отметили в комиссии, случаев нарушения избирательного законодательства не наблюдалось.
 
В стране, по предварительным данным, зарегистрировано более 21,2 млн избирателей.
 
В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.
 
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
 
Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.
 

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