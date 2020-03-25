Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах провели телефонные переговоры, в ходе которых японский премьер предложил отложить проведение Олимпиады в Токио на 2021 год.

В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества", - сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время.

Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что соревнования сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020", - отметили в МОК.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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