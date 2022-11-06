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ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с нацизмом

05.11.2022, 13:57 9471
Женева. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял российский проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", сообщили в российском МИДе.

За документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 страны, 15 воздержались.

Среди соавторов документа - Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

 

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Северная Корея выпустила еще четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

05.11.2022, 15:06 8821
Пхеньян. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Северная Корея сегодня утром выпустила еще четыре баллистические ракеты в рамках военно-воздушных учений.
 

Сегодня утром Северная Корея выпустила четыре баллистические ракеты малой дальности (БРПЛ). Пуски были произведены с 11.32 до 11.59 утра (по местному времени) из Донгрима (Пхенчхан) в сторону западного побережья и были на расстоянии около 130 км, высоте 20 км и скорости 5 Махов", - сообщает южнокорейское агентство Рехан.

 
Пуски были произведены в рамках военных учений. Всего за 4 дня КНДР выпустила по меньшей мере 30 ракет, а также совершила полет группы военных самолетов, которые не представляли угрозы для Южной Кореи и Соединенных Штатов.
 
Так двумя днями ранее КНДР осуществила пуск 6 ракет "земля-воздух" в сторону Желтого и Японского морей, сообщает РИА Новости.
 
Одна из них впервые упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.
 
Из-за ракеты также сработала воздушная тревога на южнокорейском острове Уллындо. Жителям был дан сигнал эвакуироваться в укрытия. Это первое объявление воздушной тревоги в Южной Корее с февраля 2016 года.
 

Жертвами шторма на Филиппинах стали 155 человек

05.11.2022, 12:42 10171
Жертвами шторма на Филиппинах стали 155 человек
Фото: SCANPIX/AFP
Манила. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обрушившийся на Филиппины тропический шторм "Налджи" затронул более 4,23 млн человек, из них 155 погибли, 129 получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести.
 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный сегодня отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, 1,01 млн перемещенных лиц находятся в 1038 эвакуационных центрах. Более 355,4 тысячи человек заранее покинули свои дома.
 

В 13 регионах республики зафиксировали 1,53 тысячи связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни. Шторм повредил 24,9 тысячи домов и уничтожил более 3 тысяч зданий. Ущерб, нанесенный 671 инфраструктурному объекту, оценивают в 71,37 млн долларов. В результате удара стихии повреждены 503 дороги и 119 мостов. В 359 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 252 его восстановили, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 - с водоснабжением", - говорится в отчете.

 
Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 520 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивают в 48,33 млн долларов. На оказание помощи правительство выделило 2,73 млн долларов.
 

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты", - пишет ТАСС.

 

Минобороны Китая: армия ведет подготовку к войне

04.11.2022, 20:50 13886
Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване.
 

Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также является серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе", - цитирует РИА Новости официального представителя Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

 
В конце октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны, где содержатся негативные упоминания Китая. Там указано, что США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона.
 
Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что "КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого".
 
Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
 

Китай завершил сборку орбитальной станции

04.11.2022, 16:28 15296
Китай завершил сборку орбитальной станции
Фото: ixbt.com
Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Космическая станция Китая в четверг приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ. Об этом сообщило управление программы пилотируемых космических полетов Китая.
 
В 09.32 по пекинскому времени (04.32 мск) экспериментальный модуль "Мэнтянь" успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля "Тяньхэ", информирует телеканал "Большая Азия".
 

Перемещение экспериментального модуля "Мэнтянь" знаменует собой завершение сборки на орбите базовой конфигурации Т-образной китайской космической станции, это ключевой шаг на пути к ее строительству", - сообщило ведомство в социальной сети "Вичат". В будущем станции предстоит пройти функциональные испытания.

 
На данный момент станция состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14".
 
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

 

В Японии уничтожат более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа

04.11.2022, 10:52 16836
В Японии уничтожат более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа
Фото: Depositphotos
Токио. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти японских префектур Окаяма и Ибараки распорядились уничтожить по меньшей мере 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, зафиксированных на их территории.
 
В Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики будут уничтожены порядка 510 тысяч кур. Из-за большого объема работы к ликвидации последствий вспышки привлечены бойцы Сил самообороны Японии. В городе Касумигаура (префектура Ибараки) планируется забить сразу 1 млн кур, информирует ТАСС.
 
Эти вспышки стали третьей и четвертой по счету в этом сезоне. В конце октября из-за двух вспышек в префектурах Хоккайдо и Окаяма, где первая была выявлена также в городе Курасики, были уничтожены 340 тысяч кур.
 
Напомним, казахстанские ученые сообщили о сенсационном научном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. На данный момент созданы и уже прошли успешные испытания два уникальных отечественных противовирусных ветеринарных препарата - "Аривир" и "Эвритал" для борьбы с инфекциями и заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц, которые способны предотвратить и мгновенно остановить вспышки считавшихся неизлечимыми ветеринарных болезней в агропромышленном секторе.

Руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".

Мы продемонстрировали, что даже в случае вспышки заболеваний, при которых все поголовье подлежит депопуляции (уничтожению), теперь не обязательно действовать таким образом - появляется лекарство. Одна выпойка (одноразовый прием препарата) - и пораженная птичьим гриппом птица выживает. Теперь при поддержке Министерства сельского хозяйства нам предстоит пройти длинный путь регистрации препарата, и после этого птичий грипп можно будет из списка утилизируемых перевести в рутинное заболевание: вакцинация плюс лекарство, если вспышка. И тогда не будет колоссального экономического ущерба не только у нас, но и по миру. Если казахстанское Министерство сельского хозяйства возьмет это в свои руки как следует - в правильные руки - и правильно пройдет этот путь, то это будет колоссальная сенсация. То есть во всем мире вывести животное из депопуляции. Аналогов нашему препарату на сегодняшний день нет", - подчеркнул Ильин.


По информации академика, "использование нашего ветеринарного препарата увеличит сохранность сельскохозяйственных животных, даже в случае эпидемий, на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики заболеваний доведет эту цифру до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных".
 

Узбекистан и Кыргызстан подписали документы по госгранице и управлению водохранилищем

03.11.2022, 19:31 19351
Узбекистан и Кыргызстан подписали документы по госгранице и управлению водохранилищем
Фото: пресс-служба МИД Узбекистана
Бишкек. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 3 ноября в Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба МИД РУ.
 
Делегации, возглавляемые министрами иностранных дел Владимиром Норовым и Жээнбеком Кулубаевым, обсудили актуальные вопросы узбекско-кыргызского двустороннего и многостороннего сотрудничества.
 
Отмечена важность продолжения конструктивного политического диалога по безусловной реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
 
Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
 
Достигнута также договоренность о разработке и утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
 
Состоялся обмен мнениями по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
 
Подчеркивалось, что завершение юридического оформления линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии.
 
Отмечено наличие значительного потенциала в области экономической кооперации. В частности, стороны согласились принять меры по увеличению объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры, активизации деятельности механизмов двустороннего сотрудничества, расширению контактов бизнес-субъектов и регионов.
 
Отдельно обсуждены вопросы реализации крупных совместных инфраструктурных и энергетических проектов, в том числе строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
 
Подчеркнута взаимная заинтересованность в проведении ряда совместных мероприятий в культурно-гуманитарном направлении.
 
В рамках визита делегации Узбекистана в Бишкек подписаны:
 
  • Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы;
  • Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища;
  • Соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Дипломатической академией при МИД Кыргызской Республики;
  • Меморандум о сотрудничестве между агентством "Узархив" и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.
 
Принято также совместное заявление министров иностранных дел и программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кыргызстана на 2023-2024 годы.
 

Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра

01.11.2022, 10:00 27791
Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра
Фото: Depositphotos
Москва. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
 

Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля черноморская инициатива без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - отметил он.

 
Небензя также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, атаки Киева на корабли Черноморского флота грубо нарушили стамбульские договоренности и наглядно продемонстрировали, что Украина использует коридор в военно-диверсионных целях.
 
Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования с Москвой, сообщает РИА Новости.
 
В ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил Небензя.
 
ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.
 
Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.
 
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
 
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
 

Согласовано совместное заявление по Карабаху

01.11.2022, 09:21 25976
Согласовано совместное заявление по Карабаху
Фото: Скрин с видео
Сочи. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин.
 
Напомним, в понедельник в Сочи состоялись переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Как отметил президент РФ встреча была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей, сообщает РИА Новости.
 

Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", - уточнил Путин.

 
Тем не менее, по его словам, этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации в целом. Прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все.

 
Он подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.
 
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 

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