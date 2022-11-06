ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с нацизмом

Фото: пресс-служба МИД Узбекистана
Бишкек. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY
- 3 ноября в Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает
пресс-служба МИД РУ.
Делегации, возглавляемые министрами иностранных дел Владимиром Норовым и Жээнбеком Кулубаевым, обсудили актуальные вопросы узбекско-кыргызского двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Отмечена важность продолжения конструктивного политического диалога по безусловной реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
Достигнута также договоренность о разработке и утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Состоялся обмен мнениями по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
Подчеркивалось, что завершение юридического оформления линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии.
Отмечено наличие значительного потенциала в области экономической кооперации. В частности, стороны согласились принять меры по увеличению объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры, активизации деятельности механизмов двустороннего сотрудничества, расширению контактов бизнес-субъектов и регионов.
Отдельно обсуждены вопросы реализации крупных совместных инфраструктурных и энергетических проектов, в том числе строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
Подчеркнута взаимная заинтересованность в проведении ряда совместных мероприятий в культурно-гуманитарном направлении.
В рамках визита делегации Узбекистана в Бишкек подписаны:
- Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы;
- Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища;
- Соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Дипломатической академией при МИД Кыргызской Республики;
- Меморандум о сотрудничестве между агентством "Узархив" и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.
Принято также совместное заявление министров иностранных дел и программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кыргызстана на 2023-2024 годы.