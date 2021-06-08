ООН призывает Канаду и католическую церковь расследовать массовое захоронение детей

НЬЮ-ЙОРК. 7 ИЮНЯ - Правозащитники ООН призвали власти Канады и руководство католической церкви незамедлительно провести тщательное расследование в связи с обнаружением массового захоронения более 200 детей из числа коренного населения в городе Камлупсе провинции Британская Колумбия. Захоронение было обнаружено на территории бывшей школы-интерната, куда детей отправляли принудительно с целью "ассимиляции", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал "Новости ООН" , с конца XIX века и до 1960-х годов школа находилась под управлением Римско-католической церкви, а потом перешла в введение канадского федерального правительства. Ее закрыли в 1978 году. Школа в Камлупсе была частью системы школ-интернатов для детей индейцев, через которую в период с 1831 года по 1996 год в общей сложности прошло порядка 150 тыс. воспитанников.

Мы призываем власти провести полномасштабное расследование обстоятельств, при которых погибли дети, и определить, кто несет ответственность за случившееся. В частности, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу найденных останков и затем приступить к идентификации и регистрации пропавших без вести детей", - заявили эксперты ООН.

Они также призвали правительство провести аналогичные расследования во всех других школах-интернатах для коренных народов в стране.

По мнению правозащитников, некоторые из тех, кто совершал преступления в отношении детей, могут быть до сих пор живы. Они должны понести наказание за содеянное, подчеркивают в ООН.

По данным доклада Канадской комиссии по установлению истины и примирению, опубликованного в 2015 году, в пансионатах дети индейцев нередко подвергались жестокому обращению и сексуальному насилию. По меньшей мере 4000 воспитанников интернатов умерли от болезней, а также в результате недосмотра персонала, несчастных случаев и побоев.

Речь идет о широкомасштабных нарушениях прав детей, принадлежавших к коренным общинам. Канада и Святой Престол ни в коем случае не должны оставить такие чудовищные преступления безнаказанными", - заявили правозащитники.

Пострадавшие и их семьи уже много лет ждут справедливости и правовой защиты", - сказали эксперты. "Они имеют право знать правду и получить компенсацию", - добавили они.

Правозащитники ООН призвали руководство Римско-католической церкви предоставить судебным органам неограниченный доступ к архивам школ-интернатов, находившихся в ее ведении, провести внутреннее расследование и обнародовать его результаты.

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