Пекин. 30 октября. Kazakhstan Today - Коммюнике 5-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19 созыва опубликовано в четверг, 29 октября, передает Kazakhstan Today.





С 26 по 29 октября в Пекине прошел 5-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва. На пленуме заслушали и обсудили доклад о проделанной работе. С ним выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин по поручению Политбюро ЦК КПК.

На пленуме также были одобрены рекомендации ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и перспективных целей на 2035 год. Си Цзиньпин сделал пояснения в отношении проекта данного документа.

По итогам пленума опубликовано коммюнике 5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва. В документе говорится, что за 12 месяцев, прошедшие с проведения 4 пленума ЦК КПК 19 созыва, экономический рост Китая превзошел ожидания, качество жизни населения было обеспечено на должном уровне, а общая социальная обстановка оставалась стабильной.

В коммюнике отмечается, что к 2035 году экономическая и научно-техническая мощь Китая, а также комплексные возможности страны значительно возрастут. Совокупный объём экономики и среднедушевые доходы городского и сельского населения заметно увеличатся. Разница в различных аспектах и доходах между жителями города и деревни определенно сократится. Ключевые базовые технологии получат важный прорыв. Осуществится модернизация в системе и способностях государственного управления.

В коммюнике также предусматриваются главные цели "14-й пятилетки", а именно: экономическое развитие получит новые драйверы и возможности, внутренний рынок станет более мощным, экономическая структура продолжит оптимизацию, инновационная способность значительно повысится. Китай будет всесторонне углублять реформы, создавать систему социалистической рыночной экономики высокого уровня, уделять приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и сельских районов, а также всесторонне способствовать подъему села, продвигать скоординированное региональное развитие и урбанизацию нового типа. Китай будет и далее улучшать качество жизни народа и повышать уровень общественного строительства, наращивать усилия, направленные на процветание и развитие дела культуры и культурной индустрии в целом, а также укреплять мягкую силу страны по разным направлениям. Китай будет продвигать зеленое развитие и содействовать гармоничному сосуществованию человечества и природы. Китай будет прилагать усилия к обеспечению развития и национальной безопасности, а также будет продолжать строить безопасный Китай на более высоком уровне.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства