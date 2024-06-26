Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы

Он вылетел из Лондона и вернется в Австралию

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Лондон. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, он вылетел из Лондона и вернется в Австралию.





По данным Wikileaks, Ассанж заключил сделку с американской стороной, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в Британии, сообщает РБК





Ассанж провел в тюрьме строгого режима 1901 день.





Высокий суд Лондона освободил его под залог. (...) Он сел на самолет и вылетел из Великобритании в Австралию", - говорится в сообщении.





The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы сообщали, что он достиг предварительной сделки о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. В WikiLeaks отметили, что она еще не завершена официально.





Предполагается, что завтра, 26 июня, суд на Северных Марианских островах (это территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин) вынесет решение о тюремном сроке на 62 месяца (пять лет и два месяца), столько он уже провел за решеткой в Лондоне.





Представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину", - подчеркивает источник.





В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010-2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.





С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию. В прошедшем марте Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В этом году продолжились слушания относительно того, может ли основатель WikiLeaks обжаловать решение об апелляции: в мае Высокий суд встал на его сторону. Сообщалось об ухудшении здоровья Ассанжа на фоне пребывания в заключении", - пишет сайт.