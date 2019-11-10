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Ответственность за нападение на пограничный пост в Таджикистане взяло на себя ИГ

09.11.2019, 17:57 5050
Душанбе. 9 ноября. Kazakhstan Today - Ответственность за нападение на пограничный пост в Таджикистане взяло на себя "Исламское государство" (деятельность этой организации запрещена в Казахстане, России и других странах. - Прим. агентства), передает Kazakhstan Today.
 
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооружённое нападение на погранпост на таджикско-узбекской границе. Соответствующее заявление группировки распространило подконтрольное террористам агентство Amaq, передают сегодня, 9 ноября, таджикистанские СМИ, пишет "Регнум".
 
Согласно опубликованному сообщению террористической группировки, бой длился несколько часов, в результате были ликвидированы все нападавшие, а также убиты 10 военных.
 
Согласно официальным данным, в результате перестрелки в ночь на 6 ноября погибли один милиционер и один пограничник, а также уничтожены 15 боевиков из 20 нападавших.
 

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