Ответственность за нападение на пограничный пост в Таджикистане взяло на себя ИГ

Душанбе. 9 ноября. Kazakhstan Today - Ответственность за нападение на пограничный пост в Таджикистане взяло на себя "Исламское государство" (деятельность этой организации запрещена в Казахстане, России и других странах. - Прим. агентства), передает Kazakhstan Today.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооружённое нападение на погранпост на таджикско-узбекской границе. Соответствующее заявление группировки распространило подконтрольное террористам агентство Amaq, передают сегодня, 9 ноября, таджикистанские СМИ, пишет " Регнум ".

Согласно опубликованному сообщению террористической группировки, бой длился несколько часов, в результате были ликвидированы все нападавшие, а также убиты 10 военных.

Согласно официальным данным, в результате перестрелки в ночь на 6 ноября погибли один милиционер и один пограничник , а также уничтожены 15 боевиков из 20 нападавших.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства