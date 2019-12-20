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Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

19.12.2019, 10:17 10342
Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу
Вашингтон. 19 декабря. Kazakhstan Today - Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, в январе 2020 года должен будет принять Сенат, передает Kazakhstan Today.
 
В конгрессе прошло два голосования - по каждой из двух представленных статей обвинений. Статья о злоупотреблении властью набрала 230 голосов конгрессменов за импичмент и 197 голосов против. Статья о препятствовании работе конгресса - 229 голосов за импичмент и 198 против, сообщает "Русская служба Би-би-си".
 
Для объявления импичмента было достаточно набрать 216 голосов по любой из двух статей обвинений.
 
Накануне голосования в Палате представителей демократы дали понять, что не собираются отказаться от попыток отстранить Дональда Трампа от власти. Это голосование, впрочем, не означает, что президент Соединенных Штатов должен будет покинуть свой пост, а официально объявленный импичмент не помешает ему избираться на следующий срок.
 
В минувший понедельник демократы в конгрессе опубликовали 658-страничный доклад. До этого юридический комитет конгресса утвердил статьи импичмента президента - "Злоупотребление властью" и "Препятствование работе конгресса". 
 
Под злоупотреблением подразумевался только разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля этого года. В ходе разговора глава Белого дома попросил его начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер Байден с 2014 по 2019 был членом совета директоров украинской государственной нефтегазовой компании Burisma и, как утверждает президент США, был вовлечен в коррупционные схемы в этой стране.
 
Джо Байден в это время выполнял обязанности уполномоченного администрации США по делам Украины и, как считают республиканцы в конгрессе, был причастен к увольнению руководителей правоохранительных органов Украины, готовивших расследования в том числе в отношении его сына по обвинению в коррупции.
 
Эти обвинения демократы расценивают, как призыв к иностранному государству вмешаться в процесс выборов в США.
 
Кроме этого, демократы в конгрессе предъявили президенту США обвинения в воспрепятствовании работе Палаты представителей: глава Белого дома запретил высокопоставленным сотрудникам администрации отвечать на вызовы законодателей и выступать на слушаниях в комитетах в рамках процедуры импичмента.
 

Пункты обвинений утверждают, что президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше интересов национальной безопасности, интересов наших честных и свободных выборов... Он участвовал в правонарушениях, которые будут продолжаться, если мы не прекратим их. Именно поэтому президент Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранен от власти", - говорится в докладе юридического комитета конгресса.

 
Во вторник комитет Палаты представителей по надзору утвердил правила голосования в рамках процедуры импичмента. Впрочем, в том, что процесс будет одобрен законодателями в конгрессе, мало кто сомневался: в составе комитета девять демократов и всего четыре республиканца, выступающих против импичмента.
 
В ноябре 2019 года демократы получили контроль в Палате представителей, выиграв промежуточные выборы. В результате у оппонентов Трампа оказался 31 избирательный округ, который ранее представляли республиканцы. В Палате представителей заседают 233 демократа и 197 республиканцев. Одно место занимает независимый законодатель, а еще четыре остаются вакантными.
 
При этом ни один республиканец не поддержал процедуру импичмента. Еще в понедельник, за два дня до голосования, лидер республиканского большинства в конгрессе Кевин Маккарти заявил, что не собирается отказывать президенту в поддержке и никто из его соратников по партии не будет голосовать за импичмент.
 
После голосования в Палате представителей решение передается в Сенат, которому предстоит окончательно решить судьбу президента США. Согласно Конституции, решение конгресса об импичменте имеет "привилегированный" статус, так что Верхняя палата обязана отложить все остальные обсуждения и рассмотреть эту инициативу в первую очередь.
 
Согласно конституции, Сенат должен рассмотреть обвинения, утвержденные конгрессом, а все сенаторы в этом процессе будут выполнять обязанности членов жюри присяжных. В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обязана назначить законодателей, которые будут выступать в качестве прокуроров и свидетелей обвинения, а Белый дом получит возможность отправить на слушания собственных адвокатов.
 
Сам президент Трамп в беседе с репортерами заявил, что предпочел бы быстрое рассмотрение его собственного дела в Сенате.
 

Я готов делать все, что они хотят, это ничего не значит, - сказал он. - Я готов согласиться с длинным процессом, потому что я хочу увидеть информатора (который сообщил о переговорах с президентом Украины), который является мошенником".

 
Республиканцы в конгрессе собираются начать рассмотрение обвинений, выдвинутых Палатой представителей, уже в январе 2020 года. При этом мало кто сомневается, что верхняя палата конгресса полностью оправдает президента. Его оппонентам необходимо набрать в Сенате две трети голосов, но сейчас у демократов есть только 47 законодателей против 53. 
 

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