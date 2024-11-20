Более 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в РиддереБолее 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в Риддере
19.11.2024, 17:05 11921
Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
Решение поддержали 28 депутатов
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Сухум. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании.
Голосование было тайным. Решение поддержали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня признали недействительными", - информирует РИА Новости.
Уточняется, что об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов представители власти и оппозиции договорились минувшей ночью.
Исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба - экс-премьер Валерий Бганба. Также все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.
Напомним, протесты в абхазском городе Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
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19.11.2024, 18:35 10416
Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом
Действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны
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Бишкек. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, сообщает пресс-служба правительства страны.
В соответствии со статьей 116 Конституции республики Узбекистан и статей 7 Закона "О кабинете министров Республики Узбекистан" кабинет министров осуществляет свои полномочия перед олий мажлисом", - цитирует gazeta.ru сообщение парламента со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны.
Напомним, 27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. По итогам выборов большинство голосов получила правящая либерально-демократическая партия Узбекистана.
Ранее в МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны.
17.11.2024, 14:06 29046
Стало известно имя "Мисс Вселенная"
Фото: instagram.com/missuniverse
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Мехико. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.
Корону "Свет бесконечности", покрытую 18-каратным золотом и украшенную бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами, преподнесла Виктории победительница "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.
Вице-мисс стали Чидимма Адетшина (Нигерия), Мария Фернанда Белтран (Мексика), Сучата Чуангсри (Таиланд), Илеана Маркес (Венесуэла).
17.11.2024, 13:42 29661
Си Цзиньпин выдвинул ряд ключевых предложений по совместному продвижению развития АТР
Фото: Синьхуа
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Лима. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал брать на себя ответственность, соответствующую нынешней эпохе, и совместно содействовать развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китайский лидер сделал соответствующее заявление в субботу, выступая с речью на 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает "Синьхуа".
Указав, что Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество сталкивается с такими вызовами, как рост геополитического соперничества, унилатерализма и протекционизма, Си Цзиньпин отметил, что на этом историческом перепутье страны АТР должны смело брать на себя ответственность.
Председатель КНР предложил создавать архитектонику открытого и взаимосвязанного Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, призвав устранять барьеры, препятствующие циркуляции торговли, инвестиций, технологий и услуг.
''Мы должны сохранять приверженность мультилатерализму и открытой экономике, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, полностью восстановить роль АТЭС как инкубатора глобальных экономических и торговых правил, а также продвигать региональную экономическую интеграцию и взаимосвязь', - заявил Си Цзиньпин.
Он также призвал культивировать импульсы зеленого и инновационного роста АТР, добавив, что Китай развивает производительные силы нового качества с учетом реальных условий на местах, углубляет сотрудничество со всеми сторонами в области зеленых инноваций.
''Мы должны решительно использовать возможности, открывающиеся в связи с новым витком научно-технической революции и промышленной трансформации, укреплять обмены и сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовой информации, жизни и здоровья и других передовых областях", - добавил китайский лидер.
Кроме того, Си Цзиньпин также анонсировал, что Китай запустит инициативу по глобальному сотрудничеству в области трансграничной циркуляции данных, рассчитывает углублять кооперацию со всеми сторонами, чтобы сообща способствовать эффективной, удобной и безопасной трансграничной циркуляции данных.
Помимо этого, председатель КНР предложил придерживаться концепции инклюзивного развития АТР, приносящего пользу всем.
Мы должны эффективно использовать платформу АТЭС для укрепления экономического и технического сотрудничества. Мы должны увеличить поддержку развивающихся экономик и уязвимых групп населения и работать вместе над увеличением пирога и его справедливым разделением, чтобы больше экономик и людей могли получить выгоду от развития", - заявил он.
Китайский лидер пообещал, что развитие Китая принесет еще больше новых возможностей АТР и всему миру в целом, добавив, что КНР приглашает все стороны продолжать "ехать на скоростном поезде" развития Китая, добиваться совместного развития вместе с китайской экономикой.
13.11.2024, 12:17 53171
Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями нового департамента эффективности госуправления США
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового департамента эффективности государственного управления.
Это станет потенциально "Манхэттенским проектом" нашего времени", - цитирует РБК Дональда Трампа.
По его словам, работа Маска и Рамасвами завершится к 4 июля 2026 года, а более эффективное правительство станет "подарком" стране к 250-летию подписания Декларации независимости.
Департамент эффективности государственного управления будет "предоставлять консультации и руководство извне правительства" совместно с Белым домом и его административно-бюджетным управлением "для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению", - добавил избранный президент США.
Напомним, в конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
13.11.2024, 11:10 54116
Планировали захват власти: в Кыргызстане задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане задержали семь подозреваемых в организации массовых беспорядков, планировавших насильственный захват власти, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.
Решением суда в отношении вышеуказанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО 1 до 10 января 2025 года", - проинформировали в министерстве.
В МВД Кыргызстана по данному факту возбудили уголовное дело по нескольким статьям: приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
По полученным данным, указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти. У каждого участника были распределены роли (...) Планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под предлогом проведения национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других организаторов и участников организованной преступной группы.
Напомним, в прошлом году в Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.
06.11.2024, 21:03 95271
В Узбекистане скатившийся с горы камень раздавил автомобиль с людьми
Фото: пресс-служба Китабского районного хокимията
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Ташкент. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 6 ноября, в 15.45 на 1137-м километре автодороги М-39 Ташкент - Термиз на перевале Тахтакарача в Кашкадарьинской области камень упал с горы на автомобиль Cobalt, сообщает пресс-служба Китабского районного хокимията.
Автомобиль двигался из Китабского района в сторону Самарканда, в нем находились три человека. Все погибли на месте.
Перевал временно закрыли для движения автотранспорта.
06.11.2024, 09:27 99161
NYT: Трамп с вероятностью 88% станет следующим президентом США
Трамп заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков
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Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах с вероятностью 88%, прогнозирует The New York Times на основании предварительных результатов и данных экзитполов.
По подсчетам издания, он заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков (в среднем 300), а его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис - от 202 до 287 (в среднем 238). Для победы необходимо набрать 270, сообщает издание РБК.
Известно, что к настоящему времени Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков, получив Юту и Монтану, Харрис отстает с 117 голосами.
Трамп с небольшим перевесом вырвался вперед в Пенсильвании - важнейшем колеблющемся штате - с 50,9% против 48,2. Там подсчитаны 61% бюллетеней. Огромная толпа сторонников Трампа в его штабе в Палм-Бич "взревела от восторга" после появления предварительных результатов выборов в Пенсильвании, передает корреспондент газеты. Издание отмечает, что настроение собравшихся изменилось всего за несколько минут.
На колеблющиеся штаты приходится 93 голоса выборщиков, помимо Пенсильвании это Висконсин, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. В шести из семи, кроме Невады, лидирует республиканец, подсчитала газета.
Fox News передает, что Трамп может рассчитывать на 216 голосов выборщиков, Харрис - 193.
01.11.2024, 19:09 122541
Парламент Турции рассмотрит закон об иноагентах с наказанием до семи лет тюрьмы
Закон подразумевает тюремный срок для тех, кто "работает против безопасности государства"
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Анкара. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Турции в ближайшие дни рассмотрит проект закона против иностранного влияния, который, по мнению представителей гражданского общества и СМИ, может быть использован для подавления инакомыслия, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Закон призван ограничить деятельность тех, кто, по версии властей, "работает против безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов" под влиянием или по приказу иностранного государства или организации. За нарушения будет грозить до семи лет тюрьмы.
Документ подготовила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), он напоминает закон об иноагентах в Грузии, принятие которого этой весной спровоцировало массовые протесты, и аналогичный механизм в России.
Эксперты и журналисты обеспокоены двусмысленными формулировками закона, депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп считает, что документ подготовит почву для "гораздо более репрессивной среды". Отменить рассмотрение проекта призвали десятки представителей медиа.
Мы рассматриваем законопроект как угрозу свободе слова и гражданскому обществу. Расплывчато сформулированный закон может превратить повседневную журналистскую и гражданскую деятельность в наказуемые преступления", - сказал вице-президент Европейской федерации журналистов Мустафа Кулели.
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