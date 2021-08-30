Парламентские выборы в Кыргызстане проведут 28 ноября

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БИШКЕК. 29 АВГУСТА - Выборы депутатов парламента Кыргызстана назначены на 28 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

54 депутата жогорку кенеша будут избираться по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Таким образом, изменение количества депутатов, требований к кандидатам в депутаты жогорку кенеша, внедрение новой избирательной системы, предусматривает назначение и проведение новых выборов депутатов жогорку кенеша Кыргызстана очередного созыва", - говорится на сайте главы государства.

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