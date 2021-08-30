Парламентские выборы в Кыргызстане проведут 28 ноября

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Указ об этом подписал в воскресенье президент страны Садыр Жапаров.
54 депутата жогорку кенеша будут избираться по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Таким образом, изменение количества депутатов, требований к кандидатам в депутаты жогорку кенеша, внедрение новой избирательной системы, предусматривает назначение и проведение новых выборов депутатов жогорку кенеша Кыргызстана очередного созыва", - говорится на сайте главы государства.
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