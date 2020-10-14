Пэн Лиюань поздравила участников церемонии награждения премией ЮНЕСКО за достижения в сфере образования девочек и женщин

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Пекин. 13 октября. Kazakhstan Today - Супруга председателя КНР Си Цзиньпина, специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам поддержки образования девочек и женщин Пэн Лиюань выступила с поздравительным видеообращением к участникам 5-й церемонии награждения премией ЮНЕСКО за достижения в области образования девочек и женщин, передает Kazakhstan Today.

Пэн Лиюань отметила, что из-за пандемии 1,5 млрд учащихся по всему миру не посещают школы и вузы. Особенно это повлияло на девочек, сообщает Cri.cn

Мы должны всеми способами помочь им вернуться к учебе. Женщины составляют 63% от всего неграмотного взрослого населения планеты. Без качественного образования для женщин общество не сможет развиваться и достигать прогресса", - отметила Пэн Лиюань в своем выступлении.

Она добавила, что Китай продолжит содействовать международному сотрудничеству в области образования, а также вносить вклад в продвижение образования девочек и женщин и достижение целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

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