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"Перекроем природный газ!" - Лукашенко ответил на санции ЕС

11.11.2021, 18:44 10585
"Перекроем природный газ!" - Лукашенко ответил на санции ЕС
Фото: БЕЛТА

МИНСК.11 НОЯБРЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова ответить на санкции Европейского союза. Он пригрозил перекрыть транснациональный магистральный экспортный газопровод, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством совета министров.

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику - дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил: через их страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусским компаниям запретили летать в Евросоюз после инцидента с Ryanair.

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На Украине заблокирован сайт, распространявший персональные данные жителей СНГ

09.11.2021, 09:49 53407
КИЕВ. 9 НОЯБРЯ - Киберполиция Украины заблокировала работу крупного веб-ресурса, посредством которого незаконно распространялись персональные данные граждан Украины и стран СНГ - Молдовы, Беларуси, Казахстана и других, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудники департамента киберполиции совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети интернет… В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 млн человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

 
По данным ТАСС, на сайте содержались номера телефонов, фамилии, имена и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных административных услугах, связанных с использованием транспортных средств. 
 
В МВД информировали, что полиция открыла уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни.

 

В Польше заявили, что толпы нелегалов из Беларуси готовятся штурмовать границу

08.11.2021, 18:10 70957
ВАРШАВА. 8 НОЯБРЯ - Польские власти зафиксировали подготовку штурма нелегалами на границе с Беларусью. С начала 2021 года пересечь границу двух стран пытались более 30 тыс. мигрантов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О готовящемся штурме заявил в понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, пишет ТАСС.
 

Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", - написал он в Twitter. 

 
По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. 
 

Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", - добавил он.

 
Заместитель министра иностранных дел республики Петр Вавжик в эфире Польского радио в понедельник выразил мнение, что "с другой стороны есть желание вызвать крупный инцидент, желательно со стрельбой, со смертельным исходом". 
 
Представитель МИД заявил о готовности отразить попытку силового пересечения границы. 
 

Мы готовы, и то, как это будет выглядеть, будет зависеть от другой стороны, потому что мы реагируем адекватно ситуации", - добавил он.

 
С начала 2021 года пересечь границу двух стран пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих (оно доведено до 10 тыс.) и строит на границе заграждение из колючей проволоки. Его в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.
 

В Италии вынесли приговоры 70 членам мафиозной организации

07.11.2021, 15:53 93610
РИМ. 7 НОЯБРЯ - В рамках крупнейшего за последние 30 лет процесса против мафиозных группировок 6 ноября был вынесен приговор 70 членам преступной организации из Калабрии "Ндрангета", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Процесс проходил в городе Ламеция-Терме в построенном специально для этих целей комплексе, сообщает DW.
 
Подсудимые приняли решение провести ускоренный судебный процесс за закрытыми дверями. За это итальянские власти согласились в случае приговора к тюремному сроку сократить его продолжительность на треть.
 
6 ноября на скамье подсудимых находился 91 обвиняемый. В итоге 21 из них признали невиновным, остальных же приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет. Всего в рамках этого грандиозного процесса были выдвинуты обвинения против 355 человек - предполагаемых членов мафиозной группировки "Ндрангета", а также ее пособников, в том числе политиков и сотрудниках полиции. Речь идет о таких преступлениях, как убийства, покушения на убийства, торговля наркотиками, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.
 

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