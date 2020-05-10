Перестрелка произошла на границе Кыргызстана и Таджикистана

Бишкек. 9 мая. Kazakhstan Today - Вечером 8 мая на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, передает Kazakhstan Today.

Конфликт произошел на неописанном участке совместной границы в местности Чек Баткенской области на юге КР. Источник в силовых структурах Кыргызстана заявил, что таджикские пограничники применили РПГ и автоматы Калашникова и выразил мнение, что "удар был спланирован", пишет dw.com

В то же время Таджикистан заявляет, что конфликт вспыхнул из-за "самовольного захвата гражданами Кыргызстана 4 гектаров земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами относятся к Таджикистану", а "кыргызские пограничники вместо того, чтобы предотвратить конфликт, открыли огонь по безоружным гражданам Таджикистана".

По данным Погранслужбы Кыргызстана, конфликт начался в местности Чек. "Около 30-40 граждан Киргизии и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями, в ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряда Киргизии и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако сотрудники пограничных войск ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы погранслужбы КР.

Позже агентство Кабар проинформировало, что обстановка на кыргызско-таджикской госгранице относительно стабильная. По информации Погранслужбы, 8 мая состоялся телефонный разговор начальника главного штаба Госпограничной службы КР Абдикарима Алимбаева с начальником главного штаба пограничного ведомства Таджикистана Хикматулло Пираковым. Достигнута договоренность о прекращении огня и проведении встречи пограничных представителей сторон.

Затем в местности Торт-Кочо была проведена встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению с пограничными представителями Республики Таджикистан по Исфаринскому направлению, на которой стороны договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента, и проведении 10 мая 2020 года встречи с участием руководителей областных администраций, территориальных структур силовых и правоохранительных органов двух республик. В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Чек относительно стабильная", - говорится в сообщении.

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