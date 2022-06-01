Первая в мире женщина-ведущая с искусственным интеллектом успешно ведет новостные программы в Китае

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Голографический диктор, который разработан с помощью различных технологий (AI, MR, H5, etc. Holographic presentation). Она выглядит очень похожей на настоящего человека. Она сможет озвучить новости, как настоящий ведущий. Можно выбрать различный язык, голос и даже диалект", - сообщила Си Цинь.
Также отметила, что главным преимуществом "Искусственного диктора" является работоспособность.
Она может работать 24 часа подряд, не отдыхая (...) У нее не только функция освещения новостей, но она также может ответить на вопросы аудитории" - подчеркнула исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн.
По данным старшего научного сотрудника Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий , информационное агентство "Синьхуа" и компания Sogou совместно разработали данный проект.