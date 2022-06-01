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Первая в мире женщина-ведущая с искусственным интеллектом успешно ведет новостные программы в Китае

31.05.2022, 22:01 2721
Первая в мире женщина-ведущая с искусственным интеллектом успешно ведет новостные программы в Китае
Фото: Кадр с видео
ПЕКИН. 31 МАЯ - В Китае уже более двух лет успешно ведет новостные программы первая в мире женщина-ведущая с искусственным интеллектом "Синь Сяомэн", сообщила в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай-ШОС 2022" исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн, старший научный сотрудник Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, доктор финансовых наук и независимый директор китайского производителя строительной техники Sany Heavy Industry Си Цинь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Голографический диктор, который разработан с помощью различных технологий (AI, MR, H5, etc. Holographic presentation). Она выглядит очень похожей на настоящего человека. Она сможет озвучить новости, как настоящий ведущий. Можно выбрать различный язык, голос и даже диалект", - сообщила Си Цинь. 

 
Также отметила, что главным преимуществом "Искусственного диктора" является работоспособность. 
 

Она может работать 24 часа подряд, не отдыхая (...) У нее не только функция освещения новостей, но она также может ответить на вопросы аудитории" - подчеркнула исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн. 

 
По данным старшего научного сотрудника Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий , информационное агентство "Синьхуа" и компания Sogou совместно разработали данный проект. 
 
 

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В городе Шэньчжэнь прошел молодежный велопробег

31.05.2022, 17:44 4136
В городе Шэньчжэнь прошел молодежный велопробег
Фото: оргкомитет Молодежного Научно-технологического и инновационного форума ШОС
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 31 МАЯ - В акции "Зеленый велопробег в наукограде", которая прошла городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, приняли участие около 30 представителей поколения Z, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, в число участников акции также вошли интернет-знаменитости из Китая, России и Венесуэлы, участники Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, а также представители молодежи из разных кругов Шэньчжэня. 
 
Сообщается, что маршрут велопробега начался в парке Ляньхуашань и финишировал у колеса обозрения в культурно-туристическом комплексе "Веселая гавань", включив в себя приморские небоскребы-близнецы компании Tencent, площадь Времени в промышленном районе Шэкоу, а также парк Шэньчжэньвань. 
 
Мероприятие "Зеленый велопробег в наукограде" является предварительной частью Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, который пройдет с 31 мая по 2 июня в Шэньчжэне. 
 
Форум под лозунгом "Инновации молодых - технологии будущего" направлен на содействие молодежному обмену в таких сферах, как инновационное сотрудничество и образование, сельскохозяйственное развитие, сокращение бедности в сельской местности, международное здравоохранительное сотрудничество, строительство информационной инфраструктуры и устойчивое развитие.
 

Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"

30.05.2022, 14:01 9706
Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"
Фото: Depositphotos
ПАРИЖ. 30 МАЯ - Посетитель Лувра измазал тортом знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акт вандализма устроил молодой активист-эколог в минувшее воскресенье. 
 

Согласно видеозаписям, опубликованным в Twitter, молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена одна из самых известных в мире работ. Подобраться на максимально близкую дистанцию он смог, замаскировавшись под женщину-инвалида - для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей", - сообщает ТАСС

 
 Во время задержания экоактивист сделал заявление на видео. 

 

Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: "Подумайте о Земле". Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете", - заявил мужчина.

 
В Лувре инцидент пока не прокомментировали. Его сотрудники отмыли бронестекло, картина не пострадала. 
 

Бронестекло было установлено ввиду многочисленных покушений на "Джоконду", совершенных в прошлом: в 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло. В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали из баллончика с краской, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в одном случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб", - напоминает ТАСС.

 
Картину также пытались украсть. В 1911 году ее похитил итальянский музейный работник Винченцо Перуджа. Он спрятал ее в своей квартире. "Мона Лиза" была найдена два года спустя, когда Перуджа попытался продать работу знаменитой художественной галерее Уффици во Флоренции.
 

ВОЗ: оспа обезьян выявлена в 23 странах

30.05.2022, 12:07 10431
ВОЗ: оспа обезьян выявлена в 23 странах
Фото: Depositphotos
ЖЕНЕВА. 30 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ей известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в распространенном в Женеве в воскресенье вечером информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса, информирует ТАСС.
 

По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало", - говорится в сообщении. 

 
Уточняется, что основная часть заболевших - это "мужчины, имевшие секс с мужчинами". 
 
Подчеркивается, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными. ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, "поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение".
 
В значительном большинстве случаев, о которых поступили сообщения, не была выявлена связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район. 
 

Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах предполагает, что могла существовать необнаруженная передача, а также события, вызывающиеся рост ", - констатировали в ВОЗ.


Ранее сообщалось, что американцы предсказали пандемию обезьяньей оспы год назад. По этим прогнозам за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы.
 

В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов

30.05.2022, 08:39 11591
МОСКВА. 30 МАЯ - Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов, сообщается в Telegram-канале ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В воскресенье было опубликовано видео обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там нашли документы, в которых содержались сведения о детях, здоровых органах и данные об их родителях. При этом никаких сведений о болезнях в медкартах не было, сообщает РИА Новости.
 

Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.

 
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. 20 мая 2022 года Минобороны сообщило об окончательном освобождении крупнейшего города Приазовья. Тогда подземные сооружения мариупольского комбината "Азовсталь", в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
 

В ЛНР возбудили дело против служащих ВСУ по факту распространения туберкулеза с беспилотника

28.05.2022, 18:59 17331
ЛУГАНСК. 28 МАЯ - Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило дело против украинских военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, ВСУ вменяется использование запрещенных средств и методов ведения войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным следствия, 11 ноября 2020 года неустановленные украинские военные сбрасывали с летательного аппарата "Лелека С-100" в селе Степное Славяносербского района ЛНР (на тот период времени - приграничная территория с линией боевого соприкосновения) агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте на территории ЛНР, информирует РИА Новости.
 

В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории - предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации", - отметили в МГБ.

 
Во время проверочных мероприятий следователи установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть неустановленных военнослужащих. Их личности выясняются.
 
По информации издания, распространение зараженных листовок косвенно подтверждается открытыми интернет-источниками. В частности, в проукраинских Telegram-каналах размещались фото шести мужчин (частично в военно-полевой форме ВСУ) со средствами защиты органов дыхания на лицах, стоящих в поле возле беспилотного летательного аппарата с размещенными на нем агитационными листовками (аналогичными изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой), а также непосредственный момент запуска БПЛА "Лелека С-100". В подписи отмечалось, что снимки сделаны возле Славяносербска.
 
Ранее об этом эпизоде на своем брифинге сообщил начальник российских Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
 

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы

27.05.2022, 20:51 20396
МОСКВА. 27 МАЯ - Инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сейчас в разных регионах мира все чаще фиксируются случаи заражения людей оспой обезьян, сообщает РИА Новости.
 

В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы", - сказал Кириллов.

 
Он подчеркнул, что интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. Так, по сравнению с COVID-19 этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.
 
Еще в 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов.
 
Ранее сообщалось, что в деле о биолабораториях на Украине оказался замешан подрядчик Пентагона, который ранее участвовал в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы. 
 
Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсудили 18 мая в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий.
 

Twitter заплатит 150 млн долларов за разглашение личных данных пользователей

26.05.2022, 18:50 24976
Twitter заплатит 150 млн долларов за разглашение личных данных пользователей
Фото: pexels.com
ВАШИНГТОН. 26 МАЯ - Тwitter выплатит 150 млн долларов за нарушение конфиденциальности данных пользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соцсеть также согласна внедрить программу соблюдения требований для устранения утечки данных в будущем. 
 
Защитить данные пользователей Twitter потребовало Министерство юстиции США совместно с Федеральной торговой комиссией. 
 

В жалобе, поданной сегодня в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, правительство утверждает, что Twitter нарушил Закон FTC и приказ 2011 года, обманув пользователей относительно степени, в которой Twitter поддерживал и защищал безопасность и конфиденциальность непубличной контактной информации пользователей", - говорится в заявлении Минюста США и FTC. 

 
В частности, в жалобе утверждается, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года Twitter сообщал своим пользователям, что собирает их номера телефонов и адреса электронной почты в целях безопасности учетных записей, но не раскрыл, что он также будет использовать эту информацию, чтобы помочь компаниям отправлять целевую рекламу потребителям. 
 

Twitter получал данные от пользователей под предлогом использования их в целях безопасности, но затем также использовал эти данные для таргетирования рекламы на пользователей", - заявила председатель FTC Лина М. Хан. 

 
По ее словам, эта практика затронула более 140 миллионов пользователей Twitter, одновременно увеличив основной источник дохода соцсети. 
 
Twitter согласился урегулировать обвинения правительства, заплатив гражданский штраф в размере 150 миллионов долларов и внедрив меры по защите данных пользователей.
 

Россия намерена отказаться от Болонской системы образования

25.05.2022, 15:03 29626
Россия намерена отказаться от Болонской системы образования
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 25 МАЯ - Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает rbc.ru. 


Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, по словам которого российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
 

Такого же мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Депутат выступил за возвращение к русской классической системе образования", - сообщает РИА Новости

 
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет. 
 

О снижении качества образования в России из-за Болонской системы в начале апреля предупреждал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, до 1990-х годов все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая "соответствовала строю". Однако с приходом западных веяний качество образования существенно снизилось", - напоминает rbc.ru.

 

 

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