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Певец из Кыргызстана рассказал о работе западных НКО

27.08.2022, 16:03 5701
ДОНЕЦК. 27 АВГУСТА - Научно-производственные объединения (НПО) и некоммерческие организации (НКО) "коллективного Запада" ведут антироссийскую пропаганду среди детей в Кыргызстане, заявил Медер Кадыров (L'zeep), известный кыргызский рэп-исполнитель, прибывший в Донецк с гуманитарной миссией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За последние 20 лет можно было понять, что им (странам Запада. - Прим. ред.) не нужен мир, им не нужна стабильность, они не будут строить здесь города или еще что-то. Нигде не будут - они устроят везде войну, потому что они зарабатывают на войне. Почему люди не обращают на это внимание, почему эти факты не берутся в оборот? И что, так скажем, "коллективный Запад" уже 100 лет по всему миру устраивает войны вот так вот вокруг России, обкладывая ее со всех сторон… И в нашей стране, в моей стране, в Кыргызстане, НПОшки, НКОшки занимаются тем же самым - они печатают учебники по истории, воспитывают детей, говорят, что во всех бедах наших виновата Россия", - сказал исполнитель РИА Новости.

 
Медер Кадыров, он же L'zeep - один из самых известных в Кыргызстане русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000 году и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Кыргызстане, но и в ряде соседних стран.
 

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ВС Китая привели в боевую готовность из-за американских крейсеров

28.08.2022, 16:48 901
ПЕКИН. 28 АВГУСТА - Китайская Народная Республика привела Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности после прохода американских крейсеров через Тайваньский пролив, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О повышенной боевой готовности китайских ВС заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, сообщает РИА Новости.
 

Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.

 
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что два крейсера ВМС США - Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
 
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот шаг, увидев в нем поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
 

В Афганистане запретили криптовалюты

28.08.2022, 14:21 2011
В Афганистане запретили криптовалюты
Фото: pixabay.com
КАБУЛ. 28 АВГУСТА - В Афганистане запретили использование и обращение криптовалют, всех нарушителей запрета задерживают, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Центральный банк Афганистана ввел запрет на криптовалюты в августе на фоне того, как некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
 

Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, лиц и бизнесменов и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами наподобие тех, которые называют биткоином", - рассказал агентству глава отдела уголовных расследований в полиции афганского Герата Сайед Саадаат. 

 
По его словам, в связи с нарушением запрета было задержано не менее 13 человек, однако большинство из них были отпущены под залог. В Герате также были закрыты более 20 организаций, связанных с криптовалютой.
 

Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

26.08.2022, 16:46 9536
МИНСК. 26 АВГУСТА - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов Су-24 под ядерное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" - заявил Александр Лукашенко. 

 
Он также добавил, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада, сообщает РИА Новости. 
 
Ранее Лукашенко заявил на встрече с Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил РФ помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. 
 

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович прибыл в Чолпон-Ату

24.08.2022, 19:28 19166
Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович прибыл в Чолпон-Ату
Фото: отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК
ЧОЛПАН-АТА. 24 АВГУСТА - Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем коллегии Михаилом Мясниковичем прибыла в Чолпон-Ату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В программе - участие в молодежном форуме СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее") и заседании Евразийского межправительственного совета 25-26 августа, сообщает отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 
В Молодежном форуме примут участие более 250 делегатов - молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран Евразийского экономического союза и СНГ.
 
Цель форума - дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризация идеи евразийской интеграции. Форум направлен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.
 
Ожидается, что ключевым мероприятием форума станет встреча профессиональной молодежи с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и председателем исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
 
В программе - тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение ряда сессий. 
 
Участники сессий обсудят перспективы формирования молодежного кадрового резерва, парадигмы развития сотрудничества в Евразии, международное молодежное сотрудничество в СНГ, возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС и роль венчурных инвесторов, бизнес-акселераторов и бизнес-ангелов в его развитии, креативные индустрии, вклад молодежи в технологический рывок СНГ и ЕАЭС, перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ.
 

ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

23.08.2022, 08:20 27751
ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 23 АВГУСТА - Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил центр общественных связей ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

 
В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.
 
Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP.
 
В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.
 
После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.
 
Материалы расследования передали в Следственный комитет.
 
Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, - военнослужащая националистического полка "Азов". В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото ее удостоверения.
 
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
 
Дарья Дугина - дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства - философско-политического течения. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
 
Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
 

В ДТП в Ульяновской области погибли 14 граждан Кыргызстана

22.08.2022, 11:27 32891
МОСКВА. 22 АВГУСТА - В дорожной аварии с участием микроавтобуса и двух большегрузов в Николаевском районе Ульяновской области Российской Федерации погибли 14 граждан Кыргызстана и два россиянина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Кыргызстана и двое - россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана, информирует ТАСС.
 
МИД Киргизии подтвердил гибель 14 граждан в ДТП. 
 
Еще три человека госпитализированы в медицинское учреждение. Их гражданство устанавливается.

 

СК заявил, что убийство дочери Александра Дугина было заказным

21.08.2022, 19:35 36376
МОСКВА. 21 АВГУСТА - В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что убийство дочери российского философа и политолога Александра Дугина Дарьи было заказным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
 

На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте", - добавили в ведомстве.

 
На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.

Напомним, в результате взрыва автомобиля погибла журналист Дарья Дугина. 
 

В Казахстане пройдут штабные тренировки стран ОДКБ

19.08.2022, 14:57 48896
В Казахстане пройдут штабные тренировки стран ОДКБ
Фото: odkb-csto.org
МОСКВА. 19 АВГУСТА - В Казахстане и Беларуси пройдут штабные тренировки стран - членов Организации договора о коллективной безопасности "Скала-2023" и "Скала-2024", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом договорились руководители чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в Москве на тринадцатом заседании Координационного совета, сообщает пресс-служба ОДКБ. 
 
Участники совещания также заслушали и одобрили план мероприятий по взаимодействию уполномоченных органов государств - членов ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 2020 год, а также утвердили план на 2023 год.
 
Также стороны утвердили кандидатуру министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадима Синявского в качестве следующего председателя в Координационном совете по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ. 
 
Достигнутые договоренности были отражены и подписаны в итоговом протоколе.
 

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