ДОНЕЦК. 27 АВГУСТА - Научно-производственные объединения (НПО) и некоммерческие организации (НКО) "коллективного Запада" ведут антироссийскую пропаганду среди детей в Кыргызстане, заявил Медер Кадыров (L'zeep), известный кыргызский рэп-исполнитель, прибывший в Донецк с гуманитарной миссией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За последние 20 лет можно было понять, что им (странам Запада. - Прим. ред.) не нужен мир, им не нужна стабильность, они не будут строить здесь города или еще что-то. Нигде не будут - они устроят везде войну, потому что они зарабатывают на войне. Почему люди не обращают на это внимание, почему эти факты не берутся в оборот? И что, так скажем, "коллективный Запад" уже 100 лет по всему миру устраивает войны вот так вот вокруг России, обкладывая ее со всех сторон… И в нашей стране, в моей стране, в Кыргызстане, НПОшки, НКОшки занимаются тем же самым - они печатают учебники по истории, воспитывают детей, говорят, что во всех бедах наших виновата Россия", - сказал исполнитель РИА Новости.
Медер Кадыров, он же L'zeep - один из самых известных в Кыргызстане русскоязычных рэп-исполнителей. Начинал карьеру еще в 2000 году и стоял у истоков рэп-движения республики. Его песни знают не только в Кыргызстане, но и в ряде соседних стран.