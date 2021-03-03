Под санкции ЕС подпали генпрокурор России, главы СК, ФСИН и Росгвардии

Брюссель. 2 марта. Kazakhstan Today - Евросоюз расширил санкции в отношении России, включив в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , ограничительные меры впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека. Об этом говорится в "Официальном журнале Евросоюза", где 2 марта опубликованы соответствующие нормативные акты.

22 февраля 2021 года Совет по иностранным делам согласился продолжить работу над будущими ограничительными мерами в ответ на серьезные нарушения прав человека. В этом контексте, а также учитывая непрерывность и серьезность нарушений прав человека в России, четыре человека должны быть включены в перечень физических или юридических лиц, организаций или органов, к которым применяются ограничительные меры", - отмечается в нем.

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