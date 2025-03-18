Подпись Байдена на документах о помиловании оказалась недействительной

Документы были подписаны специальным автоматическим устройством, сам Байден ничего не знал о них

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Вашингтон. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Помилования бывшего президента США Джо Байдена недействительны, так как были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом написал действующий глава государства Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.





Помилования, которые сонный Джо Байден даровал (...) объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!" - приводит заявление Трампа Lenta.ru .





Глава США добавил, что Байдену не была объяснена суть подписанных документов, из-за чего среди помилованных лиц могли быть в том числе и подлежащие преследованию лица.





20 января Байден за несколько часов до инаугурации Трампа превентивно помиловал экс-главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Марка Милли и бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Причиной такого способа помилования стали слова республиканца о наличии у него списка врагов, которые понесут ответственность после его возвращения в Белый дом. Также под эту меру попали и несколько родственников Байдена.