17.03.2025, 14:02 16061
Подпись Байдена на документах о помиловании оказалась недействительной
Документы были подписаны специальным автоматическим устройством, сам Байден ничего не знал о них
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Вашингтон. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Помилования бывшего президента США Джо Байдена недействительны, так как были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом написал действующий глава государства Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Помилования, которые сонный Джо Байден даровал (...) объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!" - приводит заявление Трампа Lenta.ru.
Глава США добавил, что Байдену не была объяснена суть подписанных документов, из-за чего среди помилованных лиц могли быть в том числе и подлежащие преследованию лица.
20 января Байден за несколько часов до инаугурации Трампа превентивно помиловал экс-главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Марка Милли и бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Причиной такого способа помилования стали слова республиканца о наличии у него списка врагов, которые понесут ответственность после его возвращения в Белый дом. Также под эту меру попали и несколько родственников Байдена.
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17.03.2025, 13:12 17206
Экс-президенту Грузии вынесли еще один приговор
По совокупности преступлений Саакашвили получил 12 лет и шесть месяцев лишения свободы
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Тбилиси. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Грузии добавил к приговору, вынесенному ранее экс-президенту Михаилу Саакашвили, 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы, сообщает РБК.
Суд сложил новый приговор к 4,5 годам за незаконное пересечение границы и ранее назначенные девять лет по делу о хищениях. По совокупности преступлений Саакашвили получил 12 лет и шесть месяцев лишения свободы", - сообщает агентство со ссылкой на телеканал Mtavari.
Ранее, 12 марта, Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по делу о хищении бюджетных средств.
Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. В срок зачтен период с 1 октября 2021 года, в течение которого политик находился в заключении", - говорится в информации.
По данным телеканала, экс-президент не участвовал в заседании, ни очно, ни дистанционно.
Политик проходит лечение в клинике, и оттуда к заседанию он не подключался. По данным Mtavari, адвокатов Саакашвили, не объяснив причин, уведомили, что очно присутствовать на процессе их подзащитному запрещено. Экс-президент хотел выступить на заседании с речью", - пишет Mtavari.
Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м году, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т.д.
В Грузии против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел:
- Об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. За это суд приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы;
- Об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани - в ноябре 2014 года. Прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления. Саакашвили назначили три года лишения свободы;
- О превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi.
17.03.2025, 11:31 18931
USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане
Фото: kabar.kg
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Вашингтон. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало список программ, по которым прекращается финансирование, сообщает Punchbowl News.
В список попали два контракта с Казахстаном. USAID финансировал в стране два проекта: "Укрепление гражданского участия в Казахстане", на сумму 2,35 миллиона долларов, и "Укрепление прав человека и равенства", направленный на поддержку местных ЛГБТ-организаций, на сумму 3,35 миллиона долларов.
В документе говорится, что второй проект был создан для поддержки гражданских сообществ, которые, в свою очередь, будут поддерживать ЛГБТ-сообщества.
Национальные и местные ЛГБТ-группы будут заниматься адвокацией на национальном уровне", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать Госдепартамент США.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
16.03.2025, 18:57 31121
Более 50 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии
Фото: istockphoto.com
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Скопье. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в одном из ночных клубов в городе Кочани в Северной Македонии погибли по меньшей мере 59 человек, сообщает 24.kz.
Издание пишет, что трагический инцидент произошел во время концерта популярной местной группы в дискоклубе "Пульс" в городе Кочани. Всего на мероприятии присутствовали около полутора тысяч человек. По предварительной версии полиции, возгорание могло произойти из-за использования пиротехнических средств.
По данным местных СМИ, пострадали более 150 человек. Кроме того, одна из присутствующих во время концерта рассказала, что у посетителей не хватило времени осознать происходящее, поэтому в клубе началась давка.
Напомним, в Германии более 1,2 миллиона человек подписали петицию с требованием запрета на частное использование пиротехники по всей стране.
В Казахстане в новогодние праздники от пиротехники пострадали более 60 человек, в том числе дети.
16.03.2025, 13:17 35346
Трамп приостановил финансирование “Голос Америки” и “Радио Свобода”
Более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников радио отправлены в отпуск
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Вашингтон. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Головное агентство радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода" USAGM приостановило финансирование своих медиа из-за указа Трампа о сокращениях в правительстве, сообщает РБК.
Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолчал", - написал директор радиостанции Майкл Абрамовиц.
По его словам, более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором говорилось, что они отправлены в отпуск. Вместе с тем приостановлено финансирование "Радио Свободная Азия".
Выделение средств прекратилось из-за указа президента США Дональда Трампа о сокращениях в федеральном правительстве.
Издание отмечает, что Трамп назначил главой USAGM консервативного активиста Брента Базелла, а главой "Голоса Америки" - бывшую телеведущую и экс-кандидата в сенаторы от Аризоны Кару Лейк (пока она старший советник на этом радио). Лейк называла USAGM "гигантской обузой для американских налогоплательщиков" и говорила, что его "невозможно спасти". Она говорила, что агентство будет сокращено до минимума.
Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск предложил закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода".
15.03.2025, 20:58 42756
Дуров покинул Францию
Фото: facebook/Pavel Durov
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Париж. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай.
Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", - сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Подчеркивается, что Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель. Источники уточнили, что он вылетел этим утром из аэропорта Париж - Ле-Бурже.
Напомним, Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
Сам Дуров говорил, что считает удивительными вопросы французских властей к нему с учетом мер, которые сервис предпринял для противодействия угрозам. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом. По словам Дурова, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его основателя.
14.03.2025, 11:40 73326
Отменить все незаконные санкции призвали Китай, Россия и Иран
Санкции против Тегерана были восстановлены в 2018 году, а в этом году после вступления Дональда Трампа в должность президента США были введены 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию
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Пекин. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия, Китай и Иран на встрече в Пекине подчеркнули необходимость отмены всех незаконных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя.
Встреча по иранской ядерной проблеме состоялась сегодня в столице КНР. В ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Три страны подчеркнули необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций", - заявил Ма Чжаосюй.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана", - напоминает источник.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания".
Напомним, США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах. Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.
13.03.2025, 12:32 86296
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе
Фото: kabar.kg
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Бишкек. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе.
Церемония подписания прошла в Бишкеке, в здании "Ынтымак-Ордо", в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию. Она сопровождалось длительными аплодисментами", - сообщает РИА Новости.
После этого президенты по видеосвязи открыли закрытые более четырех лет КПП на кыргиыско-таджикской границе - "Кайрагач" и "Кызыл-Бель".
Напомним, в среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Как сообщает ИА "Кабар", Бишкек и Душанбе пошли на взаимные уступки и компромиссы, чтобы снять напряженность на спорных участках, обезопасить приграничные территории и создать условия для совместного взаимовыгодного развития.
Земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
12.03.2025, 21:22 92451
Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
Ожидается подписание договора о государственной границе
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Бишкек. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По итогам переговоров на высшем уровне предполагаются подписание важных соглашений с упором на налаживание экономического взаимодействия и укрепление региональных связей.
Особое место в этом ряду занимает договор о государственной границе, Бишкек и Душанбе шли к этому несколько лет. Межгосударственная комиссия путем взаимных уступок и компромиссов выработала взаимоприемлемый вариант размежевания на спорных участках, где периодически происходили конфликты и столкновения. Документ направлен на подпись президентам и его парафирование наверняка состоится в столице Кыргызстана в ходе визита Эмомали Рахмона.
Отметим, что земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
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