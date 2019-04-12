Лондон. 11 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве, где он укрывался семь лет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда, Ассанж находится под стражей в полицейском участке в центре Лондона, где останется до появления в Вестминстерском магистратском суде, пишет Русская служба Би-би-си .

В СМИ и соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как Ассанжа выводят из посольства.

Также сообщается, что президент Эквадора Ленин Морено опубликовал видеообращение в своем "Твиттере", в котором объяснил причины, по которым страна отказала Ассанжу в убежище. По его словам, он отозвал убежище у Ассанжа из-за неоднократных нарушений основателем WikiLeaks международных конвенций.

В свою очередь WikiLeaks написала в своем "Твиттере", что Эквадор действовал незаконно, "в нарушение международного права".

7 декабря 2010 года Ассанж был задержан лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок, а через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.

В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

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