Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана  

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Стокгольм. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана у мечети в Стокгольме.





Полиция направила в район мечети в Стокгольме усиление, сообщает rbc.ru со ссылкой на Aftonbladet.





Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня", - заявила представитель полиции Юлия Марич.









В феврале полиция отклонила заявки на две акции с сожжением Корана у турецкого и иракского посольств из-за риска терактов, напомнило издание. Позднее шведский суд назвал это решение неправомерным.





До этого, в конце января, глава датской антиисламской партии Stram Kurs Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил Швецию, которая в прошлом мае подала заявку на вступление в НАТО, не ждать от Анкары поддержки в этом вопросе.





Турция также требует от Швеции для одобрения ее вступления в альянс ужесточить антитеррористическое законодательство, чтобы в стране было проще заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими.