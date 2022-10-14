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Полный запрет пропаганды ЛГБТ намерены ввести в России

13.10.2022, 17:41 2636
Москва. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соответствующий законопроект одобрен правительством и готов к рассмотрению в парламенте, сообщил один из инициаторов документа, глава комитета по информационной политике РФ Александр Хинштейн.
 

Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД (Госдума РФ. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщил политик.

 
Документ предусматривает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и их предпочтений среди любых социальных групп. Также предусмотрена повышенная административная ответственность за подобные действия среди несовершеннолетних.
 
Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за пропаганду педофилии.
 
Штрафы для обычных граждан составят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, для учреждений и организаций - от 800 тысяч до 1 млн рублей.
 
За пропаганду ЛГБТ с использованием СМИ или телекоммуникационных технологий штраф будет удвоен, а для юридических лиц будет составлять до 4 млн рублей.
 

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В России задержаны подозреваемые в подготовке терактов

12.10.2022, 13:05 7356
Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба безопасности России пресекла диверсионно-террористические акты, которые готовили украинские спецслужбы, об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
 
Ряд терактов готовился в Московском регионе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
 

Пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения", - говорится в релизе.

 
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их хранения.
 
Также сообщается, что силовики предотвратили мощный взрыв на складском терминале в Брянске. По делу задержан гражданина Украины 1967 года рождения.
 
Подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства, рассказали в ФСБ.
 
На съемной квартире подозреваемый под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.
 

Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", - сообщили в ведомстве.


Ранее в ФСБ назвали организатора теракта на Крымском мосту.
 

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

12.10.2022, 12:32 7846
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту
Фото: RT
Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба безопасности России назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту.
 
Организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
 

Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм", - говорится в пресс-релизе.

 
Отмечается, что в рамках уголовного дела задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта погибли три человека. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт был организован спецслужбами Украины.

 

Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

10.10.2022, 15:37 15721
Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Фото: Depositphotos
Минск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности.
 

В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.


Напомним, ранее Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие и о том, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.


 

В центре Киева, во Львове и Днепропетровске прогремели взрывы

10.10.2022, 12:28 17431
Киев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала в районе офиса президента Украины, сообщил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко.
 

Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", - говорится в публикации.

 
На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.
 
О том, что в Киеве прогремели взрывы, ранее написали местные издания и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, информирует РИА Новости.
 

В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области. После взрывов в городе заметили дым", - сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

 

Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева", - пишет газета "Страна.ua".

 
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП.
 
Кроме того, поступают сообщения о взрывах в Киевской и Житомирской областях, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе и Львове.

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Украинские СМИ со ссылкой на власти сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Сообщается о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепропетровске, сообщает РИА Новости.


 

Теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы - Путин

10.10.2022, 08:17 19271
Москва. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Здесь (...) сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", - подчеркнул он.

Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Терроризм". Он также проинформировал главу государства об установлении личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва, сообщает РИА Новости.

Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар. (…) Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - уточнил Бастрыкин.

Как уточнил председатель СК, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.

По его словам, сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв - подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.

Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение - сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.

СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека - пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком.
 

Гостелеканал Ирана подвергся хакерской атаке

09.10.2022, 20:19 23056
Гостелеканал Ирана подвергся хакерской атаке
Фото: vietnews.ru
ТЕГЕРАН. 9 ОКТЯБРЯ - Государственный телеканал Ирана подвергся хакерской атаке во время выступления верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время выступления иранского духовного лидера в выпуске вечерних новостей экран стал черным, сообщает BBC.
 
После появилась фотография Хименеи под прицелом, окруженная пламенем.
 

Кровь нашей молодежи капает с твоих рук", - было сказано в подписи к фото.

 
Хакеры призвали иранцев продолжать выходить на протесты.
 
Ответственность за произошедшее взяла на себя хакерская группа "Правосудие Али".
 
В Иране продолжаются протесты, начавшиеся после смерти молодой девушки Махсы Амини, которая была задержана "полицией нравов" за неправильное ношение хиджаба.
 
 

Минобороны Армении заявило об обстреле со стороны Азербайджана

09.10.2022, 18:59 23906
ЕРЕВАН. 9 ОКТЯБРЯ - Министерство обороны Армении заявило об обстреле 8 октября азербайджанскими военнослужащими армянских позиций на границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна.

 
Торосян назвал также очередной дезинформацией сообщение минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.
 

Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

09.10.2022, 13:17 28211
БИШКЕК. 9 ОКТЯБРЯ - Командно-штабные учения "Нерушимое братство - 2022" должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс" войсковой части № 20636 в Балыкчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Причина отмены пока не известна, сообщает 24.kg.
 
Еще в июне министерство обороны сообщало о начале подготовки к организации этих учений. Состоялись вторые штабные переговоры по подготовке к проведению командно-штабных учений "Нерушимое братство - 2022" с миротворческими силами ОДКБ.
 
В этих учениях должны были принять участие и военнослужащие Таджикистана. Однако после военной агрессии Эмомали Рахмона многие кыргызстанцы, а также депутаты жогорку кенеша потребовали, чтобы представителей Вооруженных сил Таджикистана на учения не допустили.
 
В ОДКБ отмену учений пока не прокомментировали.
 

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