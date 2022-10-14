Полный запрет пропаганды ЛГБТ намерены ввести в России

Москва. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соответствующий законопроект одобрен правительством и готов к рассмотрению в парламенте, сообщил один из инициаторов документа, глава комитета по информационной политике РФ Александр Хинштейн.
Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД (Госдума РФ. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщил политик.
Документ предусматривает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и их предпочтений среди любых социальных групп. Также предусмотрена повышенная административная ответственность за подобные действия среди несовершеннолетних.
Кроме того, законопроект вводит административную ответственность за пропаганду педофилии.
Штрафы для обычных граждан составят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч, для учреждений и организаций - от 800 тысяч до 1 млн рублей.
За пропаганду ЛГБТ с использованием СМИ или телекоммуникационных технологий штраф будет удвоен, а для юридических лиц будет составлять до 4 млн рублей.