26.02.2023, 11:11 10366
Польша закрыла проезд грузового транспорта через свою границу
По словам эксперта, запрет принесет миллионные убытки казахстанским предприятиям
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 февраля этого года в 19.00 по времени Варшавы запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша - Беларусь "Кукурики-Козловичи". Указанный запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и странах - членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарской Конфедерации, сообщает НПП "Атамекен".
Транспортные средства, зарегистрированные в других странах или регионах, не могут пересекать данный переход.
По словам директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина, переход «Кукурики-Козловичи» был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода «Бобровники-Берестовица».
Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более ста - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок", - рассказал Амрин.
Он также отметил, что имеется четкая координация в Польше посредством посольства РК и МИИР РК. Со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.
Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС - это маршрут через пограничные переходы Литва - Беларусь, Латвия - Беларусь и Латвия - Россия. Также имеется альтернативный маршрут через Каспийское море, однако данный маршрут увеличивает расстояние до европейских стран в 1,5 раза и стоимость перевозки в 2-3 раза ввиду вынужденного использования нескольких видов транспорта (авто-море) и влияния климатических и географических условий на маршруте (сезоны штормов, высокогорье и т.д.).
В настоящий момент Мининдустрии РК совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществом проводятся переговоры с литовской стороной об обеспечении для казахстанских перевозчиков беспрепятственного проезда через Литовскую Республику, чтобы казахстанские машины могли беспрепятственно выехать с территории ЕС в направлении Республики Беларусь и Российской Федерации. Также формируется список скопившихся авто с целью передачи данных литовской стороне.
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23.02.2023, 12:56 27621
В Турции приостановили снос здания из-за кошки
После многочасовой операции ее спасли
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Анкара. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком Диярбакыре приостановили снос здания из-за кошки по кличке Зена.
Как сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан", бизнес-центр сильно пострадал, но стало известно, что там заблокирована кошка. После многочасовой операции ее спасли.
В Турции до сих пор продолжаются афтершоки. Подземные толчки магнитудой 4.3 зафиксированы сегодня рано утром в провинции Хатай.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
22.02.2023, 19:19 33916
В Японии установили назначение огромного металлического шара
Шар ранее обнаружили на пляже Энсюхама
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Токио. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Огромный металлический шар, ранее обнаруженный на пляже Энсюхама в японском городе Хамамацу, оказался безвредным плавучим буем, сообщает The Telegraph.
Напомним, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
21.02.2023, 17:58 43921
Россия приостанавливает участие в ДСНВ - Путин
Российский президент также заявил, что в случае проведения Вашингтоном ядерных испытаний Россия тоже готова их провести
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Москва. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия намерена приостановить участие в договоре СНВ-3, заявил сегодня президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса", - подчеркнул Путин.
Он напомнил, что в начале февраля НАТО потребовала от России "вернуться к исполнению" ДСНВ, включая допуск на ядерные оборонные объекты, сообщает РИА Новости.
Ну, даже не знаю, как это назвать, это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации", - сказал российский президент.
Он отметил, что использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - подчеркнул Путин.
По его словам, на Западе отрицают связь между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, а также другими враждебными действиями по отношению к России. Но при этом никто не скрывает, что России хотят нанести стратегическое поражение.
Это или верх лицемерия, цинизма, или верх глупости. Идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты", - сказал глава государства.
Он отметил, что, выступив с коллективным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на присоединение к ДСНВ.
Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава - США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - указал Путин.
При этом, как сообщил президент, у Москвы есть информация, что "некоторые деятели в Вашингтоне" задумываются о проведении испытаний ядерного оружия. Путин также указал, что это происходит с учетом разработки в Штатах новых типов ядерных боеприпасов.
В этой ситуации Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем", - сказал президент.
В конце января госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. Как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, Штатам странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона", - пишет РИА Новости.
В интервью агентству Рябков заявил, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ, соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен. Он подчеркнул, что США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Дополнено, 21.02.2023, 18.48
Между тем МИД России сегодня выразил протест послу США Линн Трейси из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине, сообщается на сайте ведомства.
Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима, говорится в информации.
В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта. Указано также, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель", - сообщает МИД России.
Послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям. Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности.
С российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных.
Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера.
21.02.2023, 16:00 45226
Вспышки голубого сияния в небе были замечены перед землетрясением в Турции и Сирии
Вспышки видели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции
Фото: кадр из видео
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Анкара. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи соцсетей опубликовали видео голубой вспышки в небе перед землетрясением в Турции и Сирии, которое произошло вечером 20 февраля.
На видео видно вспыхивающее голубое сияние в небе, после которого начинаются подземные толчки. Уточняется, что его видели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции, сообщает РИА Новости.
Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан сообщила радиостанции Sham FM, что этому голубому свету нет объяснений, при этом она подчеркнула, что перед землетрясениями происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы", - пишет агентство.
Напомним, вчера в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения, сообщили местные сейсмологи. Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17.04 по времени UTC (20.04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.
В 20.07 мск турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Стихийное бедствие привело к новым разрушениям и перебоях с электричеством.
Губернатор провинции Хатай Лютфю Саваш сообщил, что под завалами домов оказались люди. Он отметил, что спасатели направились на помощь.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталья и Мерсин.
Сирийское агентство САНА также подтвердило информацию о происшествии. По данным СМИ, подземные толчки ощутили жители нескольких регионов страны. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что землетрясение привело к обрушению нескольких зданий в городках Джиндиресе и Азазе.
По данным СМИ, в результате землетрясений в турецкой провинции Хатай погибли 6 человек, в Сирии - 5.
Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек. Число спасенных из-под завалов после землетрясений на юго-востоке Турции людей превысило 114 тысяч человек, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам президента, землетрясения стали беспрецедентной катастрофой в мировой истории. Он отметил, что более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены. Президент сообщил, что власти намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений.
21.02.2023, 11:34 47876
Шар диаметром 1,5 метра нашли на берегу японской Сидзуоке
Объект проверяют специалисты
Фото: Daiichi TV
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Токио. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестный шар диаметром 1,5 метра обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Доступ на пляж закрыт, объект проверяют специалисты, сообщает РИА Новости.
Напомним, ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
21.02.2023, 08:34 49671
В Турции намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений
Фото: twitter/@dw_turkce
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Анкара. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Турции намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что землетрясения стали беспрецедентной катастрофой в мировой истории. По его словам, более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены. Президент сообщил, что власти намерены запретить строительство новых домов высотой больше 3-4 этажей в зоне землетрясений, пишет РИА Новости.
Число спасенных из-под завалов после землетрясений на юго-востоке Турции людей превысило 114 тысяч человек.
На данный момент из-под завалов спасены 114 тысяч 834 граждан", - заявил Эрдоган в ходе брифинга в провинции Хатай. Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются на нескольких объектах, в основном в Хатае.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
20 февраля в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли два новых землетрясения. Первые подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксировали в 17.04 по времени UTC (20.04 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров. По данным европейских сейсмологов, его ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре, сообщает РИА Новости.
В 20.07 мск турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай. Как передает телеканал CNN Türk, стихийное бедствие привело к новым разрушениям. По данным МВД Турции, жертвами землетрясений стали три человека. Пострадали более 290 человек.
19.02.2023, 16:53 67421
Обломки грузового корабля "Прогресс МС-21" затонули в Тихом океане
Фото: instagram/roscosmosofficial
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Москва. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - проинформировали в пресс-службе.
Вчера корабль отстыковался от модуля "Поиск" Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяца.
Напомним, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" с космодрома Байконур был осуществлен 26 октября прошлого года.
В феврале через полчаса после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-21" к модулю "Звезда" нового корабля "Прогресс МС-22" произошла его разгерметизация. По неофициальной версии, утечка могла произойти в результате вибрации.
15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Комиссия "Роскосмоса" тогда пришла к выводу, что ЧП произошло по причине внешнего удара по приборно-агрегатному отсеку.
19.02.2023, 10:50 69466
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось
Фото: twitter/@pusholder
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Анкара. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщили турецкие сейсмологи.
По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг землетрясения магнитудой 5,1 залегал на глубине 12 километров у города Гексун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3, информирует РИА Новости.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.
По данным турецкой обсерватории Кандилли, после землетрясений 6 февраля зафиксированы не менее 5,8 тысячи афтершоков.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.
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