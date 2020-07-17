Пользователи Twitter перевели около $120 тыс. на кошелек злоумышленников

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Минимум 367 пользователей Twitter перевели около 120 тыс. долларов США на указанный в постах кошелек. Об этом рассказали в Лаборатории Касперского, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в нескольких верифицированных аккаунтах известных личностей в Twitter появились сообщения с призывом перечислить биткоины на определенные кошельки и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере", - сообщили в пресс-службе Лаборатории Касперского.

По их данным, как минимум 367 пользователей перевели около 120 тыс. долларов США на указанный в постах кошелек.

Однако мы видим, что были еще кошельки, поэтому эта сумма не окончательная", - отметили в компании.

В лаборатории рассказали, что схема размещения подобных скам-сообщений в верифицированных аккаунтах или комментариях не новая, однако в этот раз злоумышленникам удалось одновременно дотянуться до большого количества профилей. Получив доступ к аккаунтам, злоумышленники поменяли всем почты, чтобы настоящие пользователи не могли оперативно вернуть доступ к своим страницам. В момент атаки Twitter оперативно заблокировал все верифицированные аккаунты, чтобы никто не мог в них ничего публиковать, но сейчас постепенно начинает снимать ограничения.

Судя по количеству единовременно скомпрометированных аккаунтов, злоумышленникам удалось получить доступ к аккаунтам через средства внутреннего администрирования Twitter", - пояснили в Лаборатории Касперского.

По заявлению самой компании, вероятнее всего, злоумышленникам удалось добиться этого с помощью атаки на одного или нескольких ее сотрудников, используя методы социальной инженерии.

Социальная инженерия остается одним из самых действенных методов, а попасться на уловки мошенников могут даже люди, обладающие неплохой цифровой грамотностью. То, что злоумышленникам удалось реализовать такую крупную атаку, еще раз это доказывает. Конечно, обеспечение кибербезопасности является одним из главных приоритетов для социальных сетей, они прилагают огромные усилия для предотвращения атак. Однако полностью исключить программные ошибки или человеческий фактор невозможно, из чего следует, что даже подобные платформы могут быть скомпрометированы", - рассказал Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии, СНГ и Балтии.

В связи в этим Лаборатория Касперского напоминает основные правила кибербезопасности:

- не переходить по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах;

- скептически относиться к сообщениям о крупном выигрыше или выплате;

- установить надёжное защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама;

- для защиты аккаунтов в различных сервисах установить разные сложные пароли: от 12 букв в разном регистре, с цифрами и специальными символами, для их создания и хранения лучше использовать менеджер паролей;

- где это возможно - настроить двухфакторную авторизацию;

- изучить настройки приватности в социальных сетях, которыми пользуетесь, для этого можно использовать, например, платформу https://privacy.kaspersky.com/ru/.

Для бизнеса Лаборатория Касперского рекомендует принять дополнительные меры:

- настроить двухфакторную авторизацию для доступа к критичным ресурсам внутри компании, серверам и другим механизмам;

- запланировать для сотрудников тренинги по информационной безопасности. Повышать цифровую грамотность удобнее всего на специальных онлайн-платформах, например Kaspersky ASAP, где можно в интерактивной форме научиться управлять учётными записями и паролями, обеспечивать безопасность электронной почты и рабочих устройств, а также многому другому;

- регулярно проводить аудит политик безопасности: с развитием компании должны меняться подходы к разграничению доступа к важным ресурсам.

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