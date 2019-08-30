Правительство Украины сложило полномочия

Киев. 29 августа. Kazakhstan Today - Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия сегодня в ходе первого пленарного заседания Верховной рады 9-го созыва, передает Kazakhstan Today.

Гройсман сложил полномочия в соответствии с Конституцией Украины, сообщает РБК-Украина

Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил глава правительства.

При этом временный глава президии парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что этот кабмин будет выполнять полномочия правительства до формирования нового кабинета министров.

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