27.12.2024, 16:34 11226
Президент Германии распустил бундестаг
Досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года
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Берлин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Zeit.
Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", - сказал президент.
По словам Штайнмайера, он убежден, что проведение досрочных выборов - в интересах Германии.
Бундестаг продолжит свою работу до тех пор, пока новый состав парламента не соберется на первое заседание. Федеральное правительство останется и продолжит выполнять свои обязанности даже после выборов, до формирования нового кабинета министров", - уточнил президент, подчеркнув, что немецкая демократия "остается эффективной даже в переходные периоды".
Предложение распустить парламент направил главе государства канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против Шольца проголосовали 394 из 717 депутатов, за - 207, а 116 воздержались.
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27.12.2024, 14:04 13056
В Южной Корее объявили импичмент исполняющему обязанности президента
За импичмент проголосовали 192 из 300 депутатов
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Сеул. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи большинством голосов проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су, также занимающего должность премьер-министра, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.
За импичмент проголосовали 192 из 300 депутатов. При этом, согласно Конституции, для импичмента президента необходимо 200 голосов. Однако для остальных чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос). Еще перед голосованием спикер национальной ассамблеи У Вон Сик заявил, что голоса будут считать как при голосовании за импичмент премьер-министру.
Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента Южной Кореи 14 декабря, после отстранения от должности Юн Сок Ёля из-за введения военного положения. Голосование за отстранение Хан Док Су инициировала оппозиционная Демократическая партия Кореи "Тобуро" (ДПК), после того как правительство отказалось рассматривать законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи.
Политический кризис в Южной Корее продолжается с 3 декабря, когда на тот момент президент Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации и объявил о введении военного положения (впервые с 1980 года). Свой шаг он объяснил действиями "беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил" - так консерваторы нередко называют оппозиционную ДПК, выступающую за нормализацию отношений с КНДР.
С введением военного положения в стране была запрещена любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий. Однако большинство депутатов срочно приехали в национальное собрание, до того как туда прибыли военные. Забаррикадировавшись, все 190 собравшихся депутатов проголосовали за отмену военного положения.
Согласно Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря Юн отменил военное положение. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента президента. В итоге со второй попытки 14 декабря Юн Сок Ёлю объявили импичмент. Теперь это решение должен утвердить Конституционный суд.
22.12.2024, 13:01 79896
Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США
Президент США потребовал от панамских властей отрегулировать "смехотворно высокие" тарифы
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Вашингтон. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены, сообщает РБК.
По мнению президента США Дональда Трампа, власти Панамы должны отрегулировать "смехотворно высокие" тарифы и прекратить "обман США". Он подчеркнул, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.
Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - добавил Трамп.
22.12.2024, 12:37 80721
Военные США сбили свой истребитель над Красным морем
Пилоты катапультировались, один из них получил травмы
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Вашингтон. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Американский истребитель F/A-18 с двумя пилотами на борту был сбит "дружественным огнем" над Красным морем, сообщает РБК со ссылкой на AP.
Агентство отмечает, что это самый серьезный инцидент с начала операции "Страж процветания" против йеменских повстанцев-хуситов, которую Соединенные Штаты начали год назад.
Как сообщили в командовании, огонь по истребителю по ошибке открыл ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В это время американские военные наносили авиаудары по объектам хуситов. F/A-18 был сбит вскоре после того, как взлетел с палубы авианосца. Пилоты катапультировались, один из них получил незначительные травмы.
ЧП свидетельствует о том, что Красное море остается опасным для судоходства из-за продолжающихся атак хуситов, несмотря на действия международной коалиции во главе с США.
USS Harry S. Truman прибыл в Красное море 15 декабря, с тех пор США активизировали атаки на позиции хуситов. 21 декабря центральное командование отчиталось об ударах по складу ракет и командному пункту в столице Йемена Сане, а также нескольких сбитых дронах и крылатой ракете над Красным морем.
21.12.2024, 20:31 91896
Бразилия выбрала хлопковое дерево логотипом БРИКС
Логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии"
Фото: Secretaria de Comunicacao Social
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Бразилиа. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Бразилии представили логотип, который будет использоваться в рамках председательства страны в БРИКС, им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в тропических лесах Амазонии.
Используя в качестве вдохновения цвета, основанные на цветах флагов и палитре гигантских тропических лесов Амазонки, президент Бразилии представляет логотип для председательства БРИКС 2025", - цитирует РИА Новости заявление, опубликованное на сайте правительства страны.
В заявлении описываются характеристики хлопкового дерева, которое в природе может достигать высоты 60 метров и ширины до двух метров. Отмечается, что логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии" и передать дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие БРИКС.
Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью газете Estado de Minas заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. Он также напомнил, что с 1 января 2025 года страна председательствует в БРИКС.
21.12.2024, 15:25 96646
В Германии автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке Дополнено
Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом
Фото: unsplash.com
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Берлин. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
По данным портала T-online, погибли 11 человек, еще 60 получили ранения. Утверждается, что наезд был совершен двумя машинами.
В свою очередь премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф утверждает, что жертвами стали два посетителя, один из которых несовершеннолетний.
Как пишет газета Welt, наезд на толпу совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По информации DPA, силовикам он не был известен в качестве исламиста.
Подчеркивается, что сейчас территорию ярмарки оцепили, полиция проверяет ее на наличие взрывчатки. Пострадали от 60 до 80 человек, сообщает газета Bild со ссылкой на спасателей.
Правительство Саксонии-Анхальт назвало произошедшее терактом.
Дополнено 21.12.2024, 16.36
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге, сообщает пресс-служба Акорды.
Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
19.12.2024, 14:20 121961
Крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове построит Китай
Общая площадь нового авиакомплекса составит около 20 квадратных километров
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Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Даляне, на острове, который появится в Бохайском заливе, недалеко от города будет построен крупнейший аэропорт.
По информации BigAsia.ru, здесь построят четыре взлетно-посадочные полосы и пассажирский терминал площадью 900 тысяч квадратных метров.
Общая площадь нового авиакомплекса составит около 20 квадратных километров. По этому показателю он обойдет аэропорты в Гонконге (12,5 кв. км) и японской Осаке (10,5 кв. км), которые также расположены на искусственных островах, отмечает издание.
Запуск авиахаба поможет дальнейшему развитию Даляня. Город - крупный центр нефтеперерабатывающей промышленности, судоходства, логистики и туризма на северо-востоке Китая.
18.12.2024, 18:05 135661
На Солнце произошел сильный взрыв
Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла
Фото: wikipedia.org
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На обратной стороне Солнца 17 декабря коронографы зафиксировали сильный взрыв, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
Вспышка, судя по всему, произошла между 6 и 7 вечера по московскому времени (...) Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла. Примерно в этом месте должна располагаться активная область 3912, которая находилась напротив Земли около 2 недель назад", - говорится в сообщении.
Уточняется, что источник взрыва можно будет увидеть только через 10-12 суток, когда этот участок Солнца повернется к Земле.
Ранее РИА Новости писал, что на Земле началась магнитная буря.
18.12.2024, 15:29 133491
Адылбек Касымалиев возглавил кабмин Кыргызстана
Фото: t.me/KR_President
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Бишкек. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новым премьер-министром Кыргызстана стал Адылбек Касымалиев, сообщает официальный Telegram-канал президента КР.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Касымалиев Адылбек назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей, сказано в сообщении.
Напомним, 16 декабря премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова освободили от должности.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?