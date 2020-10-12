Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Бишкек. 9 октября. Kazakhstan Today - Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра КР, передает Kazakhstan Today.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому… принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку", - сообщили в пресс-службе президента.

Основанием для отставки стало заявление Кубатбека Боронова.

В соответствии с указом, всеми ушедшими в отставку членами правительства будет продолжено исполнение обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава кабмина.

Кроме того, Жээнбеков сегодня выступил с обращением к согражданам, в котором заявил, что политическая ситуация в стране достигла критической точки. Для ее урегулирования глава государства предложил ряд шагов, один из которых - отставка правительства.

После аннулирования результатов выборов в жогорку кенеш теперь необходимо назначить новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. При этом для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов.

Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики", - заявил Жээнбеков.

Он призвал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране и не вносить раскол в обществе.

Напомним, что в Бишкеке после объявления результатов выборов в парламент 5 октября начались митинги, переросшие в беспорядки. Ранее сообщалось о почти 500 пострадавших, один человек погиб. Кроме того, 6 октября экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО.

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