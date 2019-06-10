Президент Молдавии назвал незаконным указ о роспуске парламента

Кишинев. 9 июня. Kazakhstan Today - Президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконными действия исполняющего обязанности премьера Павла Филипа, который вместо главы государства распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября, передает Kazakhstan Today.

Наша четкая позиция, поддерживаемая обществом, - крайний срок роспуска парламента был 9 июня. Таким образом, парламентское большинство и правительство были сформированы вчера законно", - сказал Додон, выступая в воскресенье на брифинге в парламенте.

Он подчеркнул, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти, пишет ТАСС

Сегодня уже нет предпосылок для роспуска парламента, а действия Филипа - попытка узурпации власти", - сказал Додон.

Он также сообщил, что вместе с парламентом обратится к международным партнерам с просьбой выступить посредниками в мирной передаче власти в Молдавии.

Додон также призвал своих сторонников не выходить на контракцию протеста, чтобы избежать столкновений со сторонниками организовавшей митинг в Кишиневе Демократической партией Молдовы.

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