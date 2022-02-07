Президент Турции заболел коронавирусом

СТАМБУЛ. 6 ФЕВРАЛЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом Эрдоган написал в своем Twitter-аккаунте.

Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов болезни, оказался положительным", - сообщил президент.

Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Эрдоган подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и обратился ко всем гражданам с призывом получать прививки от COVID-19, в том числе и бустерные.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления от коронавируса.



"Желаю президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от вируса омикрон", - написал Токаев в воскресенье в твиттере.