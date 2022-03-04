Президентом Армении избран Ваагн Хачатурян

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ЕРЕВАН. 3 МАРТА - Парламент Армении в ходе второго тура в четверг во время тайного закрытого голосования избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна президентом республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За кандидатуру Ваагна Хачатуряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности спикера парламента Акопа Аршакяна.

Согласно Конституции Армении, во втором туре для избрания президента необходимо было получить не менее трех пятых голосов от общего числа - 107 депутатов.

Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 годах занимал пост мэра Еревана.

Бывший президент Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив этот шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.