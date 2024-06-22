21.06.2024, 16:04 6436
Продавали вооружение Тайваню - Китай ввел санкции против американской компании
Также под санкции попало руководство Lockheed Martin
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Пекин. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружения Тайваню.
Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон, передает РИА Новости.
Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
В соответствии с законами КНР "Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin".
В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave). Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на территории КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями", - уточняет издание.
Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.
новости по теме
20.06.2024, 19:47 11931
Стало известно, кто возглавит НАТО
Марк Рютте сменит на этом посту Йенса Столтенберга
Фото: Pier Marco Tacca
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Брюссель. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте возглавит НАТО после того, как норвежец Йенс Столтенберг покинет свой пост, сообщает Euronews.
Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Политик заручился поддержкой лидеров всех стран НАТО, в том числе и Румынии. Ранее стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении выйти из борьбы за пост главы альянса.
Рютте сменит на посту Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. Чтобы обеспечить себе место, Рютте дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.
Решение о назначении 57-летнего Рютте на пост генсекретаря НАТО официально должно быть объявлено на саммите альянса. Он состоится в июле в Вашингтоне.
19.06.2024, 16:19 19041
Подписанный Россией и КНДР договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников
Владимир Путин сообщил об итогах переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном
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Москва. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подписанный Россией и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - цитирует президента России ТАСС.
В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.
Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.
17.06.2024, 21:13 30271
В Баренцевом море вызволили кита из рыболовных сетей
Операция по спасению длилась несколько дней
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Москва. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Группа спасателей в Баренцевом море освободила горбатого кита от рыболовных сетей, в которых он запутался, сообщает BFM.ru.
После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного", - сообщила в телеграм-канале глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.
Специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница отметила, что это "первый удачный опыт официального распутывания" кита в России. Животное первоначально заметили туристы, отдыхавшие в Териберке Мурманской области. Спасательная операция началась 11 июня.
14.06.2024, 15:23 42351
В Таджикистане депутата арестовали по подозрению в подготовке госпереворота
Подготовку к насильственному захвату власти депутат начал еще в 2021 году
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Душанбе. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане арестован и лишен неприкосновенности депутат нижней палаты парламента маджлиси Оли Саидджафар Усмонзода.
Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело в отношении депутата нижней палаты парламента республики Усмонзода Саидджафара и других лиц по статье Уголовного кодекса РТ, которая устанавливает преступное деяние по насильственному захвату власти, начато предварительное расследование, сообщает издание "Ховар".
Как рассказал генпрокурор Юсуф Рахмон, в сентябре 2021 года Саидджафар Усмонзода вел переговоры с заместителем руководителя экстремистско-террористической организации "Паймони милли Точикистон" и дал предварительные рекомендации по поводу узурпации государственной власти в Республике Таджикистан.
Тот в свою очередь пообещал, что для достижения этой цели глава экстремистско-террористической организации "Партия исламского возрождения" окажет ему финансовую помощь и предоставит более трех тысяч бойцов террористической организации "Джамаат Ансаруллох" из-за пределов Республики Таджикистан.
Для реализации своего преступного плана Саидджафар Усмонзода вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом, организовывал группы и поручал каждой из них выполнять определенные задачи.По заранее намеченному плану они хотели в кратчайшие сроки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в ряде районов страны, захватив здания правоохранительных органов и военных структур, хотели захватить оружие и насильственно свергнуть государственную власть в стране. Для совершения этого преступления Саидджафар Усмонзода запросил у представителя одной из зарубежных стран 10 миллионов долларов для привлечения влиятельных людей и организации митингов", - информирует издание.
12 июня 2024 года против Саидджафара Усмонзода и других лиц было возбуждено уголовное дело. Его вина полностью подтверждается материалами уголовного дела, в том числе признательными показаниями депутата.
09.06.2024, 12:17 61606
В Минздраве России заявили о десятках тысяч зараженных коронавирусом
Фото: pexels.com
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Москва. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума заявил о десятках тысяч зараженных коронавирусом в стране.
Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом - более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах", - цитирует РБК министра здравоохранения РФ.
Ранее ученые допускали рост заболеваемости в мире этим летом из-за нового штамма FLiRT.
Министр подчеркнул, что в стране следят за ситуацией с коронавирусом, а также эффективностью вакцин и лечения заболевания. По его словам, в случае появления новых вызовов система здравоохранения будет готова быстро отреагировать.
Напомним, в России выявили вариант коронавируса FLiRT.
В феврале сообщалось о том, что в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
05.06.2024, 17:54 78856
В отставку подал премьер-министр Индии
Отставка носит технический характер
Фото: russian.news.cn
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Нью-Дели. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление об отставке вместе с правительством подал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщили в пресс-службе кабмина страны.
Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал заявление об отставке вместе с советом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и совет министров продолжить работу до вступления в должность нового правительства", - цитирует rbc.ru сообщение пресс-службы.
Моди занимает пост премьера с мая 2014 года. Отставка носит технический характер.
Напомним, с апреля по июнь 2024 года в стране проходили выборы в нижнюю палату парламента Индии лок сабху, участие в которых приняли рекордные 642 млн человек.
02.06.2024, 11:22 96091
Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, в воскресенье утром для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны", - говорится в сообщении.
Ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта.
Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
01.06.2024, 09:28 101626
Хуситы заявили об ударе по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"
В США об атаке на авианосец пока не сообщали
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Сана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил об ударе по американскому атомному авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower), который последние несколько месяцев находится в Красном море. По его словам, для атаки использовались несколько крылатых и баллистических ракет, сообщает РБК.
Попадание было прямое и точное благодаря Аллаху", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Сария заявил, что удар стал ответом на продолжающиеся бомбардировки Йемена и "угнетение палестинского народа".
Американская сторона об атаке на авианосец пока не сообщала.
Дуайт Эйзенхауэр" - это атомный авианосец типа "Нимиц", второй в этой серии. Он был введен в эксплуатацию в 1977 году. Назван в честь 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
Водоизмещение корабля составляет 97 тыс. т, длина - 340 м, ширина - почти 77 м. Авиационная группа на нем состоит из примерно 90 самолетов. Стоимость авианосца на момент ввода в строй составила $679 млн, или $5,3 млрд на 2023 год с учетом инфляции.
8 октября почти сразу после нападения ХАМАС на Израиль администрация президента США Джо Байдена направила авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем "Джеральд Р. Форд" в восточную часть Средиземного моря. Позже "Дуайт Эйзенхауэр" и сопровождающие его корабли направились в тот же регион.
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