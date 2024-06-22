Продавали вооружение Тайваню - Китай ввел санкции против американской компании

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Пекин. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружения Тайваню.





Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон, передает РИА Новости





Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.





В соответствии с законами КНР "Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin".





В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave). Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на территории КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями", - уточняет издание.





Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.