Пропавшая индонезийская подлодка найдена

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Поисковая группа нашла на морском дне возле индонезийского острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки KRI Nanggala 402, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все члены экипажа, находившиеся на судне, мертвы, пишет Синьхуа со ссылкой на военных. На борту были 53 человека, подлодка пропала с радаров 21 апреля. После ее исчезновения начались поиски.

Судно исчезло во время учений. Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвовала Индия. KRI Nanggala 402 была одной из пяти подлодок, которые находятся на вооружении флота Индонезии.

Власти Индонезии делились подробностями исчезновения подлодки. Адмирал Юдо Маргоно заявлял, что морское судно до исчезновения было в хорошем состоянии. 24 апреля на ней закончился запас кислорода. В Индонезии объявили погибшими всех членов экипажа.

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