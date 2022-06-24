Процесс глобального развития подвергается серьезному удару - Си Цзиньпин

Фото: russian.news.cn
В настоящее время процесс глобального развития подвергается серьезному удару. Почти 70 стран, а это 1,2 млрд человек, могут ввергнуться в пандемический, продовольственный, энергетический и долговой кризис. Достижения в области сокращения бедности, накопленные на протяжении последних десятилетий, могут быть сведены к нулю", - заявил китайский лидер, сообщает агентство Синьхуа.
По его словам, следует объединить усилия для поддержания мира и стабильности на планете.
Если пытаться зацикливаться на позиции силы и обеспечивать собственную безопасность в ущерб другим путем расширения военного блока, то вполне можно упереться в тупик", - подчеркнул глава КНР.
По его словам, важно:
- выстраивать солидарные, равноправные, сбалансированные и общеполезные партнерские отношения в области глобального развития;
- продвигать сотрудничество в таких областях, как сокращение бедности, здравоохранение, образование, цифровая взаимосвязанность, индустриализация;
- активизировать сотрудничество в продовольственной и энергетической сферах в целях обеспечения надежных поставок;
- использовать шансы нового витка научно-технической революции и индустриальных преобразований, содействовать передвижению элементов инноваций по всему миру, развитию цифровой экономики и зеленой трансформации в развивающихся странах;
- активизировать сотрудничество в области борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и наращивать поставки в развивающиеся страны лекарственных препаратов для окончательной победы над COVID-19.
Си Цзиньпин отдельно подчеркнул, что санкции - это бумеранг и обоюдоострый меч.
Политизация, инструментализация и вепонизация мировой экономики, попытки полагаться на свою доминирующую позицию в международной финансовой и валютной системах и произвольно принимать санкционные меры в конце концов нанесут вред другим и себе, принесут несчастья народам всего мира", - заявил глава КНР.
Он отметил, что БРИКС - ведущая площадка сотрудничества государств с формирующимся рынком и развивающихся стран.
Деловой форум БРИКС 2022 года открылся 22 июня в Пекине в "гибридном" формате. С видеообращениями также выступили президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. На мероприятии присутствовали министры экономики и торговли стран - участниц БРИКС, представители аккредитованных в Китае дипмиссий и делового сообщества общей численностью 1000 человек.
Завтра, 24 июня, на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня выступит в режиме видео-конференц-связи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.