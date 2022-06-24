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Процесс глобального развития подвергается серьезному удару - Си Цзиньпин

23.06.2022, 17:22 4351
Процесс глобального развития подвергается серьезному удару - Си Цзиньпин
Фото: russian.news.cn
ПЕКИН. 23 ИЮНЯ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вчера выступил с программной речью на церемонии открытия Делового форума БРИКС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время процесс глобального развития подвергается серьезному удару. Почти 70 стран, а это 1,2 млрд человек, могут ввергнуться в пандемический, продовольственный, энергетический и долговой кризис. Достижения в области сокращения бедности, накопленные на протяжении последних десятилетий, могут быть сведены к нулю", - заявил китайский лидер, сообщает агентство Синьхуа.  

 
По его словам, следует объединить усилия для поддержания мира и стабильности на планете.
 

Если пытаться зацикливаться на позиции силы и обеспечивать собственную безопасность в ущерб другим путем расширения военного блока, то вполне можно упереться в тупик", - подчеркнул глава КНР.

 
По его словам, важно:
 
  • выстраивать солидарные, равноправные, сбалансированные и общеполезные партнерские отношения в области глобального развития;
  • продвигать сотрудничество в таких областях, как сокращение бедности, здравоохранение, образование, цифровая взаимосвязанность, индустриализация;
  • активизировать сотрудничество в продовольственной и энергетической сферах в целях обеспечения надежных поставок; 
  • использовать шансы нового витка научно-технической революции и индустриальных преобразований, содействовать передвижению элементов инноваций по всему миру, развитию цифровой экономики и зеленой трансформации в развивающихся странах; 
  • активизировать сотрудничество в области борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и наращивать поставки в развивающиеся страны лекарственных препаратов для окончательной победы над COVID-19. 
 
Си Цзиньпин отдельно подчеркнул, что санкции - это бумеранг и обоюдоострый меч. 
 

Политизация, инструментализация и вепонизация мировой экономики, попытки полагаться на свою доминирующую позицию в международной финансовой и валютной системах и произвольно принимать санкционные меры в конце концов нанесут вред другим и себе, принесут несчастья народам всего мира", - заявил глава КНР.

 
Он отметил, что БРИКС - ведущая площадка сотрудничества государств с формирующимся рынком и развивающихся стран. 
 
Деловой форум БРИКС 2022 года открылся 22 июня в Пекине в "гибридном" формате. С видеообращениями также выступили президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. На мероприятии присутствовали министры экономики и торговли стран - участниц БРИКС, представители аккредитованных в Китае дипмиссий и делового сообщества общей численностью 1000 человек. 
 
Завтра, 24 июня, на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня выступит в режиме видео-конференц-связи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 

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Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира

23.06.2022, 18:51 2891
МОСКВА. 23 ИЮНЯ - Президент РФ Владимир Путин в ходе XIV саммита БРИКС заявил, что роль БРИКС сейчас востребована для выстраивания многополярного мира, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Убеждены: сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН", - цитируют российского лидера "Известия".

 
Владимир Путин также подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.
 

Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций", - сказал Путин.

 
Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также выступил с программной речью на церемонии открытия Делового форума БРИКС. 
 
Генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй, отвечая на вопрос Kazakhstan Today, прокомментировала приглашение Китая как страны-председателя для участия во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь, в котором он сообщил, что приветствует присоединение Казахстана и других стран к диалогу БРИКС+. 
 

Участие Казахстана придаст содружеству БРИКС+ еще больший импульс - Генконсул КНР

23.06.2022, 15:48 5486
Участие Казахстана придаст содружеству БРИКС+ еще больший импульс - Генконсул КНР
ПЕКИН. 23 ИЮНЯ - Генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй, отвечая на вопрос Kazakhstan Today, прокомментировала приглашение Китая как страны-председателя для участия во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь, в котором он сообщил, что приветствует присоединение Казахстана и других стран к диалогу БРИКС+, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС+ еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - заявила госпожа Цзян Вэй.

 
Генеральный консул также подчеркнула, что "следуя духу открытости, инклюзивности, сотрудничества и взаимовыгодности, страны БРИКС+ привержены построению более тесного, всеобъемлющего и сильного партнерства". 
 

Перед лицом нынешних рисков и вызовов как никогда важно укреплять солидарность и сотрудничество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Китай пригласил Казахстан присоединиться к диалогу БРИКС+, что демонстрирует высокий уровень и уникальность китайско-казахстанских отношений, а также важную роль, которую Казахстан играет в региональных и международных делах. Завтра президент Касым-Жомарт Токаев выступит на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+. Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - сказала Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.

 
Говоря о китайско-казахстанских отношениях в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути", она отметила, что Китай и Казахстан успешно реализовали множество проектов сотрудничества, четко отражающих дружбу и стратегическое партнерство. 
 
Генеральный консул КНР в Алматы привела в пример нефте- и газопровод Китай - Казахстан, простирающийся на тысячи километров и ставший "энергетическим Шелковым путем", обеспечивающий энергоснабжение и оптимизацию структуры энергопотребления двух стран.
 

Проект реконструкции Шымкентского НПЗ внес важный вклад в самообеспеченность нефтепродуктами страны и непрерывное снабжение чистыми источниками энергии", - сообщила Цзян Вэй.

 
Также, по ее словам, "Жанатасская ветряная электростанция и Тургусунская гидроэлектростанция помогают Казахстану встать на путь развития зеленой и низкоуглеродной экономики, Азиатский завод по производству стальных труб большого диаметра и Ульбинский завод по производству уранового топлива играют активную роль в повышении промышленного уровня Казахстана". 
 
Она также подчеркнула , что сухой порт KTZE-Khorgos Gateway в свою очередь помогает Казахстану развивать индустрию транзитных перевозок.
 

В будущем Китай готов и дальше работать с Казахстаном, чтобы тесно связать инициативу "Один пояс и один путь" с идеей строительства "Нового Казахстана", сосредоточив внимание на развитии новых направлений в таких сферах, как зеленая энергетика, цифровая экономика, искусственный интеллект, современное сельское хозяйство, производство оборудования, транспорт и логистика, тем самым создавать новые точки роста для сотрудничества", - добавила Генеральный консул КНР. 

 
Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться китайско-казахстанское сотрудничество в сферах культурного обмена, образования и духовности после окончания эпидемии, она сообщила, что" в течение более двух лет с момента вспышки эпидемии коронавируса из-за мер по профилактике и борьбе с эпидемией культурные обмены и сотрудничество в области образования между двумя странами столкнулись с трудностями".
 

Тем не менее две страны активно проводят различные онлайн-мероприятия. С восстановлением передвижения людей в обе страны отправятся еще больше молодых студентов для дальнейшего обучения из Китая. Постепенно начнут проводиться мероприятия, например семинары, концерты, кинофестивали, фотовыставки, визиты и другие", - сообщила Цзян Вэй.

 
По ее словам, буквально на прошлой неделе успешно прошел казахстанский финал конкурса "Мост китайского языка".
 

Конкурсанты продемонстрировали свободное владение китайским языком, богатые знания и любовь к Китаю. Одна 8-летняя девочка сказала, что китайский язык подарил ей крылья для достижения мечты. Я хотела бы позаимствовать ее слова и пожелать, чтобы китайско-казахстанские гуманитарные и культурные обмены тоже стремились ввысь", - добавила Генконсул.

 

Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу, более 1,5 тысячи ранены

22.06.2022, 17:35 9316
Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило тысячу, более 1,5 тысячи ранены
Фото: Кадр с видео
КАБУЛ. 22 ИЮНЯ - Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас более тысячи погибших и свыше 1500 раненых. Многие деревни были уничтожены", - цитирует РИА Новости главу управления культуры и информации провинции Пактика Амина Хузайфа.

 
Исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд одобрил выделение 1,1 млн долларов на помощь пострадавшим от землетрясения. Ахунд также поручил соответствующим ведомствам принять незамедлительные меры по обеспечению пострадавших едой, одеждой, медикаментами и другими предметами первой необходимости.
 
Напомним, подземные толчки магнитудой 6,1 произошли в ночь на среду, около 01.30 по местному времени, в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана, где проживают более 96 тысяч человек. Землетрясение вызвало сход оползней и ощущалось также в некоторых регионах Индии и Пакистана, в том числе на территории его столицы Исламабада. О жертвах в Пакистане не сообщается.

 

Нам нужно больше денег: Байден прогнозирует новую пандемию

22.06.2022, 14:36 10446
Нам нужно больше денег: Байден прогнозирует новую пандемию
Фото: pexels.com
ВАШИНГТОН. 22 ИЮНЯ - Мир должен готовиться к новой пандемии, заявил на брифинге в Белом доме президент США Джо Байден, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам американского лидера, для этого понадобится "больше денег", сообщает РИА Новости
 

Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги", - отметил Байден, отвечая на вопрос журналистов о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в США.

 
Агентство ссылается на данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.
 
РИА Новости также отметили, что, по последним опросам, общий рейтинг одобрения Байдена едва достигает 40 процентов, что делает его одним из наименее популярных президентов в современной американской истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
 
Ранее сообщалось, что оспа обезьян, выявленная в 23 странах мира, могла появиться в лабораториях Пентагона. 
 
В США сценарий пандемии обезьяньей оспы создан год назад. Согласно прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.
 

Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

20.06.2022, 20:40 15986
Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
Фото: пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ. 20 ИЮНЯ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На основании предложения комиссии предлагаю рассмотреть разработанный парламентом проект на общественном обсуждении и принять его путем референдума", - цитирует Мирзиёева пресс-служба президента Узбекистана.

 
На сегодня парламент имеет право самостоятельно вносить поправки в Конституцию Узбекистана. Но, по мнению президента, если провести конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку граждан, то "это будет выражением воли нашего народа - настоящей народной Конституцией".
 

ВОЗ: в мире зафиксировано более 2,1 тысячи случаев заболевания оспой обезьян

18.06.2022, 13:56 22881
ВОЗ: в мире зафиксировано более 2,1 тысячи случаев заболевания оспой обезьян
Фото: epositphotos
ЖЕНЕВА. 18 ИЮНЯ - В 42 странах мира подтверждено 2103 случая заболевания оспой обезьян. Об этом сообщается в еженедельном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 15 июня имеются сведения в общей сложности о 2103 лабораторно подтвержденных случаях и об одном вероятном, включая одну смерть", - приводит ТАСС заявление.

 
В ВОЗ добавили, что случаи заболевания выявлены в пяти регионах ВОЗ.
 
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.
 
15 июня в Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.
 
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики. 
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Экс-президента Кыргызстана оправдали по двум уголовным делам

16.06.2022, 19:51 28941
БИШКЕК. 16 ИЮНЯ - В Первомайском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по двум уголовным делам в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмазбека Атамбаева обвиняли в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо", сообщает 24.kg.
 
Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков оправдал Алмазбека Атамбаева по обоим уголовным делам за отсутствием состава преступления. 
 
В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
 
 

В Бишкеке проходит митинг против строительства биолаборатории в РК

16.06.2022, 15:04 30291
В Бишкеке проходит митинг против строительства биолаборатории в РК
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 16 ИЮНЯ - В Бишкеке в сквере имени Максима Горького проходит митинг против строительства биолаборатории в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает sputnik.kg, митингующие выступают против строительства биолаборатории и подчеркивают, что она будет располагаться у границ Кыргызстана и что Бишкек находится в 80 километрах от объекта. 
 
На акцию пришли несколько десятков человек. Они держат плакаты "Нет биолабораториям США у границ Кыргызстана", "Остановить строительство биолаборатории в Кордае (Республика Казахстан - Прим. ред.) - у наших границ". 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области. 
 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 

 
Также в Алматы находится построенная при поддержке США лаборатория. Как отмечают власти РК, она работает в интересах республики.
 

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

 

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