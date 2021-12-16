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Путин: Китай становится международным центром по производству Спутник V

15.12.2021, 16:39 13291
Путин: Китай становится международным центром по производству Спутник V
Фото: u-f.ru
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Президент России Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", лидеры России и Китая обсудили двусторонний диалог.
 

Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями", - заявил Путин.

 
 

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В Кыргызстане подвели итоги парламентских выборов

16.12.2021, 10:11 346
БИШКЕК. 16 ДЕКАБРЯ - Центризбирком Кыргызстана вчера на своем заседании утвердил результаты выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Как сообщает 24.kg, из 21 партии, участвующей в гонке, пятипроцентный барьер преодолели шесть:
 
 "Ата Журт Кыргызстан" (15 мандатов, из которых 5 получат женщины);
 
 "Ишеним" (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);
 
 "Ынтымак" (9 мандатов, из которых 3 достанутся женщинам);
 
 "Альянс" (7 мандатов, женщины также получат 3);
 
 "Бутун Кыргызстан" (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);
 
 "Ыйман Нуру" (5 мандатов, также 2 мандата получат женщины).
 
Им вернут избирательный залог в размере 1 миллиона сомов. Центризбирком отметил, что данные, полученные с АСУ, и сведения ручного и контрольного пересчетов практически идентичны.
 
Представители политических организаций, в частности не прошедших в парламент, убедились также, что 28 ноября произошла техническая ошибка. Технический сбой случился при отображении дополнительной краткой таблицы сведений АСУ о предварительных результатах голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша. IT-специалисты подтвердили: ошибка была из-за неверного скрипта отображения, а количество голосов и их процент соответствуют данным, полученным с автоматически считывающих урн. Пр этом ошибка отображения во внешней краткой таблице не влияла на свод предварительных сведений с АСУ, поступающих на центральный сервер информационной системы ЦИК.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш прошли в Кыргызстане 28 ноября. За ходом голосования следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования. 
 

В России изменили правила получения разрешения на временное проживание

12.12.2021, 09:41 305863
МОСКВА. 12 ДЕКАБРЯ - В России с 11 декабря вступил в силу Федеральный закон №357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, меняющий условия получения документов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно новому закону, медицинское обследование иностранцев для получения российского разрешения на временное проживание теперь будет проводиться только в России.
 
Изменения в законе касаются тех, кто планирует получить РВП в России, еще находясь на территории своего государства.
 
Таким образом, медицинские справки больше не входят в пакет документов, необходимых для подачи на РВП.
 
Как разъяснили в Консульском департамента МИД России и МВД России, иностранному гражданину, обратившемуся с заявлением о выдаче РВП в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение в государстве проживания, РВП будет выдаваться только при условии представления в территориальный орган МВД России на бумажном носителе необходимых медицинских документов, выданных исключительно российскими медицинскими учреждениями уже после переезда иностранца в Россию.
 
Перечень организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на территории соответствующего субъекта России, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти российского субъекта.
 

В Лондоне прошла акция протеста против экстрадиции Ассанжа в США

10.12.2021, 19:48 344122
ЛОНДОН. 10 ДЕКАБРЯ - Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию властей США на решение суда, которым была приостановлена процедура экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Судебное производство возвращено в нижестоящий Вестминстерский суд, который ранее отказал в выдаче Ассанжа, сообщает RT.
 
 
Напомним, в январе 2021 года лауреат Нобелевской премии мира 1976 года ирландка Мейрид Корриган выдвинула на эту награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг.
 
Также в январе суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Основная причина, по которой суд принял такое решение, - это состояние психического здоровья Ассанжа. Лондонский судья пришел к выводу, что риск самоубийства слишком велик. Как посчитал суд, пребывание в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к Ассанжу враждебно, может усугубить его состояние.
 

В одном из ТЦ Узбекистана произошел взрыв

07.12.2021, 13:26 415294
В одном из ТЦ Узбекистана произошел взрыв
Фото: vesiskitim.ru
ТАШКЕНТ. 7 ДЕКАБРЯ - В торговом центре в городе Денау в Сурхандарьинской области Узбекистана произошел взрыв. В результате трагедии пострадали 9 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана, взрыв произошел 7 декабря в 03.57 в двухэтажном торговом центре, в результате произошло обрушились стены здания. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возникший после взрыва пожар в 04.25.
 

В результате взрыва пострадали девять человек, все они доставлены в городскую больницу", - уточнили в МЧС. 



 
Также отмечается, что на место происшествия уже прибыла правительственная комиссия, которую возглавил первый вице-премьер Узбекистана Ачилбой Раматов, началось расследование причин произошедшего.
 
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в Сьерра-Леоне.
 

ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек

02.12.2021, 18:16 535039
ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек
Фото: ukrinform.ru
НЬЮ-ЙОРК. 2 ДЕКАБРЯ - В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек в 43 странах мира. Об этом сообщили в Организации Объединённых наций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", гуманитарный кризис, связанный с изменением климата в первую очередь затронул уязвимые группы населения в Афганистане, Мьянме, Эфиопии. Причиной роста бедности стала и пандемия COVID-19, говорят эксперты. В странах не хватает вакцин. От гуманитарной помощи и поддержки зависит каждый 29-й житель планеты. Особенно тяжелая ситуация в Йемене, Мьянме и Южном Судане.
 

По нашим оценкам, к 2022 году в гуманитарной помощи будет нуждаться около 274 миллиона человек. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Одна из основных причин роста бедности - это затяжные военные конфликты. Из-за этого растёт число беженцев", - сообщает заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

 
 

Первое в мире государство готовится к переезду из-за климата

02.12.2021, 09:52 550024
Первое в мире государство готовится к переезду из-за климата
Фото: airinme.com
МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе рассказал, что в случае затопления государства жители будут вынуждены переехать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления - территория острова будет затоплена мировым океаном и окажется непригодной для жизни. По словам Кофе, если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов, пишет Lenta.ru.
 
Около пяти тысяч жителей Тувалу уже переехали в Новую Зеландию. 
 

На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", - заявил Кофе.

 
В стране уже начали подготовку к подобной ситуации - власти стремятся урегулировать вопрос с позиции международного права. 
 

Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также обсуждаются технологии, с помощью которых мы сможем создать цифровую нацию, чтобы продолжать действовать сообща, даже находясь в другом месте", - отметил министр. 

 
В качестве одной из мер в Тувалу планируют оцифровать все процессы, чтобы жители могли получать услуги онлайн.
 
Министр Тувалу прославился после своего выступления для конференции и появления в Сети фотографии, на которой он, одетый в деловой костюм, стоит по колено в воде. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.
 

РФ объявила о высылке дипломатов США, находящихся в командировке свыше трех лет

01.12.2021, 19:06 531151
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - цитирует Захарову ТАСС.

 
Захарова подчеркнула, что США не имеют полномочий диктовать параметры отъезда и прекращения командировок российских дипломатов. 
 

Туда их направляла РФ, выстраивая кадровую политику внутри нашего ведомства, дипломатической службы. Американские партнеры за нас придумали, как и кому из российских дипломатов уезжать из США, прекращая свою деятельность. Это, конечно, никак не вписывается в дипломатические нормы", - добавила она.

 
Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона характеризует действия США как "неприкрытое посягательство на суверенное право государства, которое командирует своих представителей, дипломатов и само определяет сроки его нахождения в стране пребывания, причем делает это по тем законам и правилам, которые были написаны принимающей стороной".
 

Подчеркну, что выбор не наш. Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор", - сказала Захарова.

 
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года. Он добавил, что проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена, их семьи намеренно разделяют.
 

Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане

28.11.2021, 20:30 540223
Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане
Фото: kenesh.kg
БИШКЕК. 28 НОЯБРЯ - Голосование на выборах депутатов парламента Кыргызстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все расположенные в стране избирательные участки работали сегодня в течение 12 часов.
 
Как пишет ТАСС, исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США.
 
Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов.
 
За ходом голосования в Кыргызстане следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.
 
Депутатов жогорку кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе: 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.
 
Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.
 

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