Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ

АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - Республика Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В заявлении Министерства иностранных дел страны говорится, что такое решение было принято в связи с "интервенционистской и неоколониалистской позицией" Нидерландов, которая продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, сообщает издание "Известия"

Ранее, 28 сентября, власти республики объявили посла Европейского союза (ЕС) Беттину Мушайдт персоной нон грата. Ее уведомили о том, что ее нахождение в стране нежелательно "из-за неуважения к суверенитету".

Причиной высылки дипломата, как пишут местные СМИ, может служить выступление делегации ЕС на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где чиновники Евросоюза потребовали от властей Никарагуа освобождения политических заключенных и восстановления демократии в стране.

23 июля издание Junge Welt написало, что в странах Латинской Америки доверие к Западу подорвано в связи с событиями на Украине. Констатируется, что с начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса главы южноамериканских стран начали акцентировать внимание на своем нейтралитете.

До этого, 17 июня, министр финансов и госкредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что, хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.