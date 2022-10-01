Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ

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МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Путин подписал договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта. Также был подписан договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта, сообщает РИА Новости.
Путин и Пасечник подписали договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в России нового субъекта.
Вхождение новых четырех регионов в состав РФ - это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин.
И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы, как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.
Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин.
Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".