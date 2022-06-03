Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Оклахома

ВАШИНГТОН. 2 ИЮНЯ - Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил журналистам представитель местной полиции, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством, информирует РИА Новости.
О случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден. Белый дом предложил местным властям свою помощь.
Стрельба в Талсе продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.
В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей. Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами", - напоминает издание.