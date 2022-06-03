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Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Оклахома

02.06.2022, 09:42 7411
ВАШИНГТОН. 2 ИЮНЯ - Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил журналистам представитель местной полиции, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством, информирует РИА Новости.
 
О случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден. Белый дом предложил местным властям свою помощь.
 
Стрельба в Талсе продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.
 

В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей. Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами", - напоминает издание.

 

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В Индии произошел крупный пожар на химзаводе

03.06.2022, 09:39 1381
НЬЮ-ДЕЛИ. 3 ИЮНЯ - Крупный пожар и взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, пострадали семь человек, сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на местные власти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожар охватил часть химического завода компании Deepak Nitrite в промышленной зоне на окраине Вадодары в штате Гуджарат, семь работников госпитализированы, живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места", - сообщает РИА Новости.


 
Издание Times of India пишет, что взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров.
 
Компания Deepak Nitrite производит широкий спектр химических продуктов, включая агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты, специальные и тонкие химикаты.
 

Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

02.06.2022, 20:19 4331
Задержан министр здравоохранения Кыргызстана
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана
БИШКЕК. 2 ИЮНЯ - Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев подозревается в коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 тысячу 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций России, Китая, Азербайджана и Казахстана, сообщает 24.kg.
 

В рамках договоренности с главами Китая и России стране было выделено 6 миллионов доз вакцины в качестве гумпомощи. По личному указанию министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступило 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов. Безосновательно было куплено 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того что больше 3 миллионов доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности", - сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.

 
Государству причинен ущерб на сумму 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов.
 
По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Расследуется пять уголовных дел в отношении министра и других сотрудников ведомства.
 

ООН сменила название Турции

02.06.2022, 10:35 6806
ООН сменила название Турции
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. - Организация Объединенных Наций одобрила изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", - сообщил РИА Новости официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

 
По его словам, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.
 
Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится, добавил Дюжаррик.
 
Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".
 
Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon. Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.
 

Первая в мире киберведущая успешно ведет новостные программы в Китае

31.05.2022, 22:01 13126
Первая в мире киберведущая успешно ведет новостные программы в Китае
Фото: Кадр с видео
ПЕКИН. 31 МАЯ - В Китае уже более двух лет успешно ведет новостные программы первая в мире киберведущая Синь Сяомэн, сообщила в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022" исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн, старший научный сотрудник Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, доктор финансовых наук и независимый директор китайского производителя строительной техники Sany Heavy Industry Си Цинь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Голографический диктор, который разработан с помощью различных технологий (AI, MR, H5 и прочие технологии). Она выглядит очень похожей на настоящего человека. Она сможет озвучить новости как настоящий ведущий. Можно выбрать различный язык, голос и даже диалект", - сообщила Си Цинь.

 
Также она отметила, что главным преимуществом "искусственного диктора" является работоспособность. 
 

Она может работать 24 часа подряд, не отдыхая (...) У нее не только функция освещения новостей, но она также может ответить на вопросы аудитории", - подчеркнула исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн. 

 
По данным старшего научного сотрудника Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, информационное агентство «Синьхуа» и китайская поисковая система Sogou совместно запустили данный проект. 
 
 

В городе Шэньчжэнь прошел молодежный велопробег

31.05.2022, 17:44 14381
В городе Шэньчжэнь прошел молодежный велопробег
Фото: оргкомитет Молодежного Научно-технологического и инновационного форума ШОС
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 31 МАЯ - В акции "Зеленый велопробег в наукограде", которая прошла городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, приняли участие около 30 представителей поколения Z, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, в число участников акции также вошли интернет-знаменитости из Китая, России и Венесуэлы, участники Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, а также представители молодежи из разных кругов Шэньчжэня. 
 
Сообщается, что маршрут велопробега начался в парке Ляньхуашань и финишировал у колеса обозрения в культурно-туристическом комплексе "Веселая гавань", включив в себя приморские небоскребы-близнецы компании Tencent, площадь Времени в промышленном районе Шэкоу, а также парк Шэньчжэньвань. 
 
Мероприятие "Зеленый велопробег в наукограде" является предварительной частью Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, который пройдет с 31 мая по 2 июня в Шэньчжэне. 
 
Форум под лозунгом "Инновации молодых - технологии будущего" направлен на содействие молодежному обмену в таких сферах, как инновационное сотрудничество и образование, сельскохозяйственное развитие, сокращение бедности в сельской местности, международное здравоохранительное сотрудничество, строительство информационной инфраструктуры и устойчивое развитие.
 

Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"

30.05.2022, 14:01 20111
Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"
Фото: Depositphotos
ПАРИЖ. 30 МАЯ - Посетитель Лувра измазал тортом знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акт вандализма устроил молодой активист-эколог в минувшее воскресенье. 
 

Согласно видеозаписям, опубликованным в Twitter, молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена одна из самых известных в мире работ. Подобраться на максимально близкую дистанцию он смог, замаскировавшись под женщину-инвалида - для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей", - сообщает ТАСС

 
 Во время задержания экоактивист сделал заявление на видео. 

 

Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: "Подумайте о Земле". Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете", - заявил мужчина.

 
В Лувре инцидент пока не прокомментировали. Его сотрудники отмыли бронестекло, картина не пострадала. 
 

Бронестекло было установлено ввиду многочисленных покушений на "Джоконду", совершенных в прошлом: в 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло. В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали из баллончика с краской, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в одном случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб", - напоминает ТАСС.

 
Картину также пытались украсть. В 1911 году ее похитил итальянский музейный работник Винченцо Перуджа. Он спрятал ее в своей квартире. "Мона Лиза" была найдена два года спустя, когда Перуджа попытался продать работу знаменитой художественной галерее Уффици во Флоренции.
 

ВОЗ: оспа обезьян выявлена в 23 странах

30.05.2022, 12:07 20836
ВОЗ: оспа обезьян выявлена в 23 странах
Фото: Depositphotos
ЖЕНЕВА. 30 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ей известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в распространенном в Женеве в воскресенье вечером информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса, информирует ТАСС.
 

По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало", - говорится в сообщении. 

 
Уточняется, что основная часть заболевших - это "мужчины, имевшие секс с мужчинами". 
 
Подчеркивается, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными. ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, "поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение".
 
В значительном большинстве случаев, о которых поступили сообщения, не была выявлена связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район. 
 

Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах предполагает, что могла существовать необнаруженная передача, а также события, вызывающиеся рост ", - констатировали в ВОЗ.


Ранее сообщалось, что американцы предсказали пандемию обезьяньей оспы год назад. По этим прогнозам за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы.
 

В Мариуполе нашли медкарты детей с указанием здоровых органов

30.05.2022, 08:39 21916
МОСКВА. 30 МАЯ - Следственный комитет России изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни детских медицинских карт с обозначением у них здоровых органов, сообщается в Telegram-канале ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В воскресенье было опубликовано видео обследования базы Красного Креста в Мариуполе. Там нашли документы, в которых содержались сведения о детях, здоровых органах и данные об их родителях. При этом никаких сведений о болезнях в медкартах не было, сообщает РИА Новости.
 

Следователи Следственного комитета России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучат указанную информацию и дадут ей уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.

 
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. 20 мая 2022 года Минобороны сообщило об окончательном освобождении крупнейшего города Приазовья. Тогда подземные сооружения мариупольского комбината "Азовсталь", в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
 

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