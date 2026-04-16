15.04.2026, 17:47 14396
Россия и Азербайджан урегулировали вопросы последствий крушения самолета AZAL
Фото: МЧС РК
Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства иностранных дел России и Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором сообщили об урегулировании последствий крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года.
В соответствии с договоренностями президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации", - сказано в заявлении.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, двое из которых - члены экипажа.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
15.04.2026, 18:13 12961
В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе, есть погибшие Дополнено
Фото: depositphotos.com
Анкара. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На юго-востоке Турции в школе провинции Кахраманмараш произошла стрельба, четыре человека погибли, двадцать пострадали. Это второе происшествие за два дня, пишет РБК.
Один из погибших - учитель. Нападавший - ученик восьмого класса этой же школы. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Ученик, который открыл огонь, зашел в два класса школы. Предварительно, его целью были ученики пятого класса", - пишет издание со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам губернатора, при себе у стрелка было пять единиц оружия и семь магазинов, он вел беспорядочную стрельбу. После преступления подросток покончил с собой.
Глава региона добавил, что отец стрелка - бывший сотрудник полиции. Предположительно, школьник взял его оружие.
14 апреля в турецком городе Сиверек произошло еще одно вооруженное нападение на школу. Бывший ученик, 18-летний подросток взял в заложники нескольких школьников. Пострадали 16 человек, в их числе дети и преподаватели. Когда стрелка пытались обезвредить правоохранители, он покончил с собой.
Дополнено 15.04.2026, 19.57
Число погибших в результате стрельбы в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Турции Мустафу Чифтчи.
В результате этого инцидента погибли девять человек - восемь учеников и один учитель", - сообщил министр журналистам.
По его словам, 13 пострадавших остаются в больницах, из них шестеро в отделении интенсивной терапии, трое в тяжелом состоянии.
14.04.2026, 08:57 34821
Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля в $270 млрд
Страна также подняла вопрос о военных репарациях
Тегеран. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ущерб Ирана от ударов США и Израиля составляет, предварительно, $270 млрд, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.
Более точные цифры, по ее словам, назовут позднее - после процедуры из нескольких этапов.
Первый из них - оценка ущерба непосредственно зданиям, второй - анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов", - сообщает источник.
Вопрос военных репараций обсуждали в том числе на переговорах в Исламабаде на прошлой неделе.
Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", - сказала Мохаджерани.
Напомним, вчера в 10.00 по времени Вашингтона началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива. Трамп предупредил, что любой из иранских кораблей, приблизившихся к блокаде, будет уничтожен.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
После переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
13.04.2026, 20:06 44221
Началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива
Блокада начала действовать в 10.00 по времени Вашингтона
Тегеран. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские военные по поручению президента США Дональда Трампа приступили к блокаде Ормузского пролива, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.
Блокада начала действовать в 10.00 по восточному времени, пишет издание.
Трамп на своей странице в TruthSocial написал, что военно-морской флот Ирана "лежит на дне моря". Полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые быстрые ударные корабли Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.
Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках. Это быстро и жестоко", - написал он.
При этом в Тегеране считают, что попытки США блокировать Ормузский пролив "обречены на провал". Иран не допустит подобного шага, заявлял высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранская армия обладает "значительными неиспользованными возможностями" для противодействия любым угрозам.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
После переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
12.04.2026, 19:22 64656
США намерены блокировать Ормузский пролив - Трамп
По словам американского лидера, военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу
Вашингтон. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США намерены препятствовать проходу любых судов через Ормузский пролив, а также искать и задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, блокада начнется в ближайшее время, сообщает РБК.
Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал Трамп.
Он добавил, что военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу.
Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море", - пообещал американский лидер.
По словам Трампа, Иран за счет минирования пролива занимается шантажом, а США не позволят себя шантажировать.
Блокада начнется в ближайшее время, к ее поддержанию будут привлечены и другие страны, а Ирану не будет позволено извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства", - заявил глава Белого дома.
Он также пригрозил, что американские ВМС начнут уничтожать мины, размещенные Ираном в проливе.
Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!" - предупредил он.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
Напомним, после переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану.
В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
Недавно США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
12.04.2026, 13:23 69741
Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики
Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа, но не привели к сделке
Тегеран. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, сообщает РБК со ссылкой на агентство Fars.
Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной", - утверждает собеседник агентства.
По его мнению, американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров.
Агентство Tasnim также связало отсутствие соглашения по итогам переговоров с "чрезмерными требованиями" Вашингтона.
Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа и, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, не привели к сделке.
Он добавил, что США "очень четко обозначили" свои "красные линии" и сделали республике "окончательное и лучшее предложение", но Иран не принял эти условия.
10 апреля верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива. Хаменеи призвал государства "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", а также пригрозил, что Иран "не оставит в покое" напавшие на страну США и Израиль.
За два дня до этого Иран и США заключили перемирие на две недели.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
11.04.2026, 19:26 81936
В Исламабаде начались переговоры США и Ирана
Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана
Исламабад. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Ирана официально начались в Исламабаде, передает корреспондент агентства
Я дам вам знать очень скоро. Это не займет много времени", - цитирует gazeta.ru журналиста телеканала NewsNation, который приводит слова президента Дональда Трампа.
Переговоры между Ираном и США проходят 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
Недавно США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
11.04.2026, 11:50 87936
Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю
Фото: nasa.gov
Вашингтон. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю, капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего, передает корреспондент агентства.
Сразу после контакта с водой надулись пять ярко-оранжевых баллонов, чтобы удержать ее в вертикальном положении и не дать ей перевернуться", - сообщает lenta.ru.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту США Дональду Трампу по случаю успешного завершения миссии Artemis II, ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса, информирует Акорда.
Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.
Напомним, в начале апреля NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направится к Луне в рамках миссии Artemis II.
11.04.2026, 11:01 81781
В Италии ввели отпуск по уходу за питомцем
Рим. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии приняли закон, позволяющий брать оплачиваемый трехдневный отпуск в связи с болезнью или смертью домашнего питомца, сообщает телеканал "Хабар 24".
Согласно новым правилам, обязательным условием является наличие государственной регистрации и микрочипа. Ранее подобные льготы предоставлялись исключительно по семейным обстоятельствам. Теперь же законодательство расширяет понятие семьи, признавая питомцев ее полноправными членами", - информирует One Green Planet.
Отмечается, что инициатива обсуждалась еще с 2017 года. Кроме того, в Италии оставление животного в тяжелом состоянии может повлечь уголовную ответственность. Эксперты подчеркивают, что процесс переживания такой утраты иногда длится до года, серьезно влияя на эмоциональное состояние и работоспособность человека.
Между тем в Казахстане мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?