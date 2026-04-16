Россия и Азербайджан урегулировали вопросы последствий крушения самолета AZAL

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа, но не привели к сделке

Тегеран. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, сообщает РБК со ссылкой на агентство Fars.





Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной", - утверждает собеседник агентства.





По его мнению, американская сторона искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров.





Агентство Tasnim также связало отсутствие соглашения по итогам переговоров с "чрезмерными требованиями" Вашингтона.





Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане продолжались около 21 часа и, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, не привели к сделке.





Он добавил, что США "очень четко обозначили" свои "красные линии" и сделали республике "окончательное и лучшее предложение", но Иран не принял эти условия.





10 апреля верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива. Хаменеи призвал государства "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", а также пригрозил, что Иран "не оставит в покое" напавшие на страну США и Израиль.





За два дня до этого Иран и США заключили перемирие на две недели.





Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.





Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.