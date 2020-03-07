Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

Москва. 6 марта. Kazakhstan Today - Переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжались более шести часов. Основной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации, передает Kazakhstan Today.

Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран, сообщает РИА " Новости ".

Соглашение включает в себя следующие пункты:

1. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.

2. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

3. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

По итогам переговоров российский лидер отметил, что Москва не всегда разделяет оценки Анкары происходящего в Сирии, но в критические моменты сторонам всегда удавалось находить точки соприкосновения.

Оба лидера согласились с тем, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом, и договорились продолжать сотрудничество в рамках астанинского формата по Сирии.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Войска открыли ответный огонь.

По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии - "Весенний щит".

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала от террористов вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством.

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